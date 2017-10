Esglais en valencià per a espantar Halloween

La Biblioteca i el Departament de Didàctica del Museu Valencià d'Etnologia, dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, presenten una nova edició del cicle «Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians» amb una programació d'activitats dirigides al públic adult i infantil. L'objectiu principal és reivindicar, a l'entorn de la festivitat de Tots Sants, l'existència en l'imaginari col·lectiu valencià de monstres propis com el Butoni, l'Home del Sac, les bruixes, la Tarasca, a els donyets o el Drac del Patriarca, així com fomentar la lectura de la literatura popular valenciana on estos personatges són protagonistes de rondalles i llegendes.

El projecte es desenvoluparà també en escoles, biblioteques públiques i museus etnològics locals. Més de mig centenar de biblioteques valencianes ja s'han implicat amb el projecte i realitzaran tallers d'animació lectora. El projecte ha estat inclòs al Pla Valencià de Foment Lector 2017-2021 «Llegim, llegim, llegim» de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat, i compta amb el suport del Servei de Formació del Professorat - Cefire Específic d'Infantil de la Conselleria d'Educació. Per al disseny de les imatges dels personatges que integren el cicle s'ha comptat amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD), on l´alumne Joel Miralles Meneses ha estat l´encarregat de realitzar les il·lustracions i el cartell de la campanya. El programa ofereix tambié un taller de contacontes per a les famílies durant els diumenges pel matí –del 22 d'octubre al 19 de novembre– i un taller per descobrir els monstres valencians per a col·legis en horari escolar, des del 17 d'octubre i fins al 17 de novembre.

A més, s'ofereixen altres cinc activitats. «Crim al museu» –del 28 d'octubre al 4 de novembre–, una visita nocturna de les sales permanents del Museu Valencià d'Etnologia que finalitzarà amb un banquet literari de por a la biblioteca del centre expositiu.

Diumenge, 29 d'octubre, es comptarà amb la representació teatral infantil «La Maria no té por», organitzada pel SARC de la Diputació de València, en la qual el Butoni, el Banyeta, la bruixa Pinta, l'Home del Sac i altres personatges del terror valencià portaran el món màgic de les Espantacriatures.

El dimecres 1 de novembre el podcast «La Escóbula de la Brújula», un dels més descarregats sobre història, llegendes, misteris i llocs màgics, gravarà un programa especial des del Museu Valencià d'Etnologia sota el títol «¿Susto o muerte?».