Un embull cultural per a totes les edats

El Tinglado nº2 de la Marina de València es transformava este cap en setmana en un espai cultural per a allotjar la 3º Edició del Festival MUV! Circuit Música Urbana València. Amb un cartell amb més 100 músics i artistes, esta 3ª edició ha aconseguit ampliar la diversitat de públics programant activitats durant tot el dia i apostant per activitats paral·leles per a atraure al públic infantil i a un public no tan especialitzat en música.

El Tinglado nº2 de la Marina de València ha permès generar un recinte amb 2 escenaris on s'anaven intercalant els concerts, amb la idea que les bandes pogueren actuar i el públic gaudir d'un repertori complet. Però també, s'han generat diferents espais pensats per al públic infantil i familiar, com ha sigut l'espai Kids Muv!, el market musical i l'espai dedicat a la gastronomia, així com a multitud d'activitats amb diferents col·lectius de la ciutat, els diferents tallers, o les accions d'art en directe amb el projecte Rediscover, coordinat pel col·lectiu Slap, Difusor d'art.

El Festival Muv! aconseguix en esta 3ª edició un dels seus principals objectius, atraure a un públic divers per a potenciar la música com a expressió artística. Com a resultat, dos dies amb propostes per a tots els públics i assistents de totes les edats.

La col·laboració amb el programa de Sona la Dipu i amb el Festival Sziget, d'Hongria, complia una altre dels objectius, connectar el públic amb el panoroma musical i crear un model cultural més actiu i participatiu. El Festival tanca amb un balanç positiu, amb l'assistència de més de 2000 persones, dos dies de música i activitats que mantenen la filosofia d'aquest projecte musical que pretén a través d'un Festival acostar a diferents barris de la ciutat proposada musicals de qualitat, i connectar als artistes amb el públic fomentant la participació en el desenvolupament cultural de la ciutat