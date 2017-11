«La Sierra» i «Un domingo cualquiera», guanyadors dels premis Cortocomenius

Gran nit la de divendres al Saló d´actes del Centre de Formació Juan Comenius on es van repartir els premis de l´onzena edició de Cortocomenius. Un dia després de la projecció oficial i amb la presència de més de 150 espectadors, directors, col·laboradors i autoritats es van atorgar els premis i mencions del Festival. El millor curtmetratge d´esta edició ha sigut per a «La Sierra»" de Guillermo Alcalá-Santaella, amb una dotació econòmica de 1.000 €, mentre que el segon millor curtmetratge ha recaigut en el realitzat per Sergi Miralles, «Un domingo cualquiera», que també ha sigut el triat pel públic com a millor curtmetratge obtenint un total de 500 € i 300 €, respectivament.

La gala d´enguany ha estat conduïda per Ana Gómez i Verónica Meseguer, ambdues presentadores han presentat una gala entretinguda en la que s´han fet quantitat de referències als curtmetratges participants, fent aquesta una gala molt propera als directors. Entre els assistents s´ha comptat amb tots els membres del Jurat, César Martí, Cristina Perales, Sandra Mora, Iván Fernández de Córdoba i Tony García, que han entregat premis i mencions. També José Luis Moreno, director adjunt d'Audiovisual i Cinematografia de l´Institut València de Cultura, Domingo Gimeno, director de l´oficina de Benicalap de Caixa Popular, Adrián Aparicio, president de la S. Coop. V. Juan Comenius i Juanjo Bou, president de l´AMPA de Juan Comenius, s´han encarregat d´entregar la resta de premis i mencions.

D´entre les mencions, cal destacar el curtmetratge «Xmile», de Miguel Ángel Font, que s´ha emportat tres a millor banda sonora, de Josué Vergara, millor so, de Xavi Mulet i Millor muntatge pel propi Miguel Ángel Font. Per altra banda, el millor guió ha recaigut en Mila Luengo, per «Un domingo cualquiera», i la millor fotografia per a Begoña Jiménez per «La Sierra».

Pel que fa a l´elenc d´actors destacar que enguany el millor actor ha sigut un premi doble, per a Abdelatif Hwidar i Antonio Escámez per «Desde el recuerdo con amor» i la millor actriu ha sigut Cristina Plazas per «Irreversible». Cal destacar que també s´atorgà un premi a millor tècnic, estudiant del Centre Juan Comenius, a Alexis Roldán per l´edició de «Operación USB» i que Josemi Novo i Mireia Rabal han obtingut les mencions a la Capçalera i Cartell del festival respectivament.