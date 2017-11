Un Estellés fet amb píxels

Burjassot ja compta amb un nou monument dedicat a la memòria d´un dels seus fills més il·lustres, Vicent Andrés Estellés, en una de les façanes del col·legi públic Sant Joan de Ribera. En un acte presidit per la regidora de Promoció del Valencià, Maria Viu, l´ajuntament, juntament amb representants de la comunitat educativa de l´escola i de la família del poeta, inaugurà divendres passat a la vesprada el mural «Estellés per píxels».

L´obra, original dels artistes Òscar Martín, Isabel Albertos y Rebeca Juárez, ha sigut possible gràcies a la participació de centenars de veïns –adults i menors– que hi aportaren les seues lectures preferides del «fill del forner·. Més de 900 píxels, cada un dels quals conté un poema o fragments de l´univers estellesià, reproduïxen el bust del poeta sobre el mur. Com cantà Estellés, «el teu nom i el meu nom, escrits en la paret». Des de la bastida de treball, els autors del mural explicaren als assistents a la inauguració els detalls d´esta reeixida imatge que ja forma part del paisatge urbà.

La jornada, que es va celebrar en el Sant Joan de Ribera, inclogué el lliurament de premis als centres escolars i associacions del poble que participaren en la campanya «Estellés per píxels» –impulsada per l´Agència de Promoció del Valencià–, una gimcana infantil sobre l´escriptor, la projecció de la pel·lícula de dibuixos animats «Canta» i l´actuació musical de la Dj Marie-Antoinette.