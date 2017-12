Manises enceta hui la I Edició del Festival internacional de cinema fantàstic Maniàtic 2017

Manises acull hui la primera edició del Festival internacional de cinema fantàstic Maniàtic 2017, que se celebrarà fins el 9 de desembre, principalment a la capella de la casa de la cultura. Es projectaran un total de 24 curtmetratges a concurs i 3 fora de competició.

El festival naix amb una intenció clara: donar suport als nous talents del cinema fantàstic nacional i internacional. Per a això s'ha convertit en el primer festival de cinema fantàstic que paga per selecció. Totes les obres seleccionades en secció oficial, un total de 24 curtmetratges,14 nacionals i 10 internacionals, cobraran un pagament de 100 euros en concepte de drets d'exhibició.

Hi haurà un premi en metàl·lic de 1000 € al millor curtmetratge. Per la seva banda l'Associació de comerços de Manises ASCOMA, patrocina el premi del públic consistent en 500 €. I The Last Monkey Producció de so, atorgarà un premi al millor so valorat en 300 €. Al seu torn es lliuraran diferents mencions a millor director, actor i actriu, guió, fotografia i FX.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la regidoria de cultura i de joventut de l'Ajuntament de Manises. L'accés a les projeccions i a la gala de cloenda seran gratuïtes. La gala de cloenda se celebrarà a l'Auditori Germanies, i comptarà amb Patricia Sornosa de mestra de cerimònies.