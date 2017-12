L'espectacle «Granell. De mà en mà» que musica els versos de Marc Granell ix de gira

El cicle de concerts Granell. De mà en mà comença el seu recorregut per un total de 14 municipis i ciutats de la demarcació de València, en un espectacle on Borja Penalba i Francesc Anyó posen música als versos del poeta Marc Granell. Una iniciativa que forma part de les activitats paral·leles amb motiu de la recent presentació del llibre Marc Granell. Poesia completa, 1976-2016, prologat per Francesc Calafat i publicat dintre de la col·lecció de Poesia de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d´Estudis i d´Investigació. Un treball que reuneix el conjunt de l´obra poètica de Granell al llarg de quatre dècades, incloent també alguns poemes inèdits.

Hi han concertats un total de 14 recitals de l´espectacle Granell. De mà en mà en Foios (14-D), Vallada (15-D), Carcaixent (17-D), Requena (21-D), la Pobla de Farnals (5-G), Nàquera (6-G), Algar de Palància (7-G), Barx (8-G), Museros (9-G), Càrcer (10 -G), Manises (11-F), Beniarjó (12-F), la Pobla de Vallbona (13-F) i Montserrat (14-F).