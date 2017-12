La poesia que ve d'Oliva

Oliva exporta poetes... i dels bons, La poetesa de la localitat, Àngels Gregori Parra, ha guanyat el XVIII Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia 2017 de Burjassot. El jurat, conformat per Mª Josep Escrivà Vidal, Francesc Rodrigo Segura i Albert García Elena, guanyador del Premi VAE 2016, ha decidit que siga el poemari presentat per Àngels Gregori, el que meresca fer-se amb este important certamen literari, en valencià, amb el qual anualment el municipi de Burjassot ret homenatge al seu poeta més universal, Vicent Andrés Estellés.

Presentat amb el títol «Quan els arbres grans cauen», el poemari s'ha alçat com a guanyador entre les 18 obres presentades al certamen d'enguany. Nascuda a Oliva en 1985 i resident a Barcelona, la jove poeta va rebre dimarts al matí la trucada telefònica de l'alcalde de Burjassot, Rafa García, qui li va comunicar la notícia. Àngels Gregori és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona. Als dinou anys, va crear el Festival Internacional de Poesia d'Oliva, i des de llavors, cada any dirigeix l'organització d'aquest certamen. L'any 2007 va guanyar el premi Ausiàs March de Poesia de Gandia, amb l'obra «Llibre de les Brandàlies». ? En 2010, va rebre el premi Alfons el Magnànim de Poesia per l'obra «New York, Nabokov & Bicicletes». I en 2013, va rebre el premi de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona amb el poemari «Quan érem divendres». La seua obra ha sigut inclosa en diverses antologies de poesia i ha sigut traduïda a diversos idiomes, ? com l'italià, el castellà, el francès, el croat i l'asturià. En la primavera de 2018, Àngels Gregori visitarà Burjassot per a participar en la cerimònia dels Premis VAE, en la qual rebrà el seu guardó i veurà la seua obra guanyadora publicada.

Així mateix, Josep Lluís Roig ha rebut el premi Ciutat de Mallorca de Creació Literària en la seua vessant de poesia amb el treball «La llum del curtcircuit». Joan Perelló, membre del jurat de Poesia dels Premis Mallorca 2017, va afirmar en l´acte de lliurament a la sala de plens del Consell de Mallorca que l´obra de Roig ha estat valorada «com una obra incòmoda, i alhora amb gràcia, amb un ritme trepidant i unes imatges expressives plenes d´una força que impacta i que no deixa indiferent».

L´autor, amb l´estatueta de La Balanguera en mà, ha aprofitat per «agraïr que se seguisca fent els Premis Mallorca i que com a valencià estic molt satisfet d'haver guanyat este premi en llengua catalana». En total, s´havien presentat a estos guardons 18 obres a poesia i 14 a narrativa; i el Premi Mallorca 2017 d´Assaig, que enguany era la primera vegada que es convocava, s´ha declarat desert.