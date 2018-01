Capella de Ministrers, finalista als «Grammy» clàssics amb el seu disc «Quattrocento»

Capella de Ministrers és finalista dels prestigiosos Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA en les seues sigles en anglès) en la categoria de Música Antiga amb el seu disc Quattrocento, un treball que aborda la música i dansa de la Corona d'Aragó a Nàpols en el segle XV, una època que és el bressol del Renaixement. Per a aquesta edició 2018 van ser nominats un total de 354 treballs en 15 categories dels quals el jurat, format per membres de les més prestigioses publicacions especialitzades europees, ha seleccionat tres en cadascuna d'elles que optaran al guardó d'aquests premis considerats els Grammy de la música clàssica.

En l'apartat Música Antiga, dels 16 treballs nominats inicialment els finalistes seleccionats són: Quattrocento de Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner; Ramon Llull, A estafe of conquests, dialogue and disconsolation d'Hespèrion XXI i La

Capella Reial de Catalunya, sota l'adreça de Jordi Savall; i Vecchi: Requiem de Graindelavoix. Magraner i Savall, noms de referència de la música antiga en el panorama nacional, són els únics espanyols que apareixen en la llista de finalistes dels

Premis ICMA en els seus diferents apartats, entre els quals es troben: barroc instrumental,coral, barroc vocal, òpera, música de cambra, concerts, simfònic, contemporània, millor col·lecció, enregistraments històrics... amb grans formacions i noms del món de la música com Simon Rattle, John Eliot Gardiner, Sergiu Celibidache, Philippe Jaroussky, Anne-Sofie von Otter, Krystian Zimerman, Riccardo Chailly, Valery Gergiev, Christian Thielemann, Concerto Köln, Staatskapelle Dresden, Münchner Philharmoniker, BBC Symphony Orchestra...Els països amb més nominacions en aquests guardons són Alemanya, Regne Unit, França i Bèlgica. Els premis es coneixeran el 18 de gener i la cerimònia se celebrarà el 6 d'abril en Katowice (Polònia) amb la presència de l'Orquestra Simfònica Nacional de Ràdio polonesa, dirigida per Alexander Liebreich.

Magraner considera que «la selecció de Quattrocento com a finalista en els Premis ICMA és ja un gran reconeixement al treball que realitzem des de fa 30 anys». El musicòleg i violagambista espera que «aquesta nominació ajude a visibilizar la feina d'investigació i recuperació de la música antiga, un patrimoni i un llegat nostre que és primordial conèixer, protegir i exportar».

Remy Franck, president del jurat, va posar de manifest l'alt nivell de les propostes, «òbviament, moltes produccions excel·lents es queden arrere. L'objectiu és obtenir una llista de guanyadors que corresponga als estàndards més alts possibles i que reflectisca l'elecció del nostre jurat internacional».



Popular i culte

El repertori musical escollit en Quattrocento, penúltim disc de Capella de Ministrers, és un clar exemple de la circularidad entre l'estil popular i l'estil culte del repertori musical de la cort aragonesa en els entreteniments teatrals del Quattrocento napolità. El cancioner que millor ho representa és el manuscrit 871 de Montecassino ja que es considera vinculat a la cort napolitana del regne aragonés. Aquest treball va tenir el seu gènesi en el marc d'Early Music Morella, Acadèmia i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista que se celebra en el municipi castellonenc. Aquest esdeveniment, que va celebrar la seua sisena edició al juliol passat, compta amb el suport de nombroses institucions i la contribució d'universitats com la Sorbona de París, Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona, Castelló, València o Granada.