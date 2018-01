"La història de les dones és la història de persones silenciades"

«La història de les dones és, sobretot, la història de les persones silenciades i sotmeses al poder patriarcal». Així va començar la secretària de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, la conferència de cloenda del cicle «Dones i Literatura» celebrat en l´últim any en el Centre Cultural La Nau, amb el propòsit de posar en valor el paper de les dones en camps com l´educació, l´art, la ciència, el dret o la política. Verònica Canto, amb la conferència titulada «Una perspectiva sobre la literatura de gènere en homenatge a Isabel de Villena», va fer dimarts un crític i exhaustiu repàs històric de la situació de les dones en la nostra societat, persones que en ple segle XXI són objecte de «violència de gènere i assassinades dia rere dia davant de la incapacitat d´un sistema que no sap com respondre de manera contundent, eficient i efectiva».

En mig d´un panorama fosc, Cantó ha posat l´exemple, entre altres, de sor Isabel de Villena, l´autora de la Vita Christi, una dona de carn i ossos que destaca per la seua intel·ligència, una extraordinària sensibilitat, la seua capacitat narrativa, la bellesa del seu estil, la sagacitat i valentia amb que va saber defensar la causa de les dones del seu temps.

En la seua dissertació, la secretària de l´AVL va reclamar un canvi estructural i cultural per a aconseguir una veritable igualtat entre hòmens i dones en tots els àmbits i concretament en el camp de la literatura, un terreny «farcit d´entrebancs, de rèmores, com ara la dificultat en l´accés a la cultura escrita o el fet de patir una infravaloració constant de la seua capacitat creativa», i com a exemple ha analitzat els certàmens literaris valencians.

Cantó va posar en evidència l´escassa visibilitat de les dones en eixos premis. «Les dones estan clarament infrarepresentades en el palmarés dels premis i hi ha gèneres en què la minoria és molt evident i alhora molt preocupant». Com ha explicat, en el millor dels casos, les escriptores premiades no arriben al 20 per cent en narrativa o literatura infantil, i en la resta de gèneres no superen el 10 per cent.