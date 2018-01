El Cant Espiritual de March es trasllada al segle XXI de la mà de Carles Dénia

El Cant Espiritual, l'obra magna del poeta valencià Ausiàs March (1400-1459), és una oració delirant, complexa, plena de passió i sinceritat, on el poeta mostra obertament les seues febleses.

?Ara l'artista gandià Carles Dénia trasllada els versos de March al segle XXI, amb tocs de jazz, flamenc, cant valencià, música mediterrània, «bolero» americano... i molt, molt ritme.

?Música lliure, amb la sola voluntat de ser tan absolutament visceral, polièdrica i apassionada

com l'és el mateix poema d'Ausiàs March. Carles Dénia s'acompanya de 6 reeixits músics i l'espectacle té un vessant teatral en incloure dansa de la mà del ballador Daniel Navarro.

?La il·luminació i escenografia estan dissenyades per Ximo Rojo. L'espectacle, amb una durada de 70 minuts, és passió pura... Qui anava a dir-nos que podríem ballar amb Ausiàs March?

?Carles Dénia (Gandia, 1971) ha sorprés la crítica i el públic per la seua qualitat expressiva i musical. Procedent del jazz, ha aconseguit renovar i enaltir les diverses fórmules de la música mediterrània, font d'inspiració de la qual es nodreix per a crear temes molt personals d'una bellesa captivadora.

?Guitarrista, cantant, compositor, productor i arranjador, Dénia va estudiar en el Departament de Jazz de Royal Conservatoire of the Hague de la Haia (Holanda). A més a més, ha recorregut mig món amb diverses formacions. I és que els seus espectacles no deixen indiferent a ningú i omplen l'escenari d'una calidesa inoblidable.

?Els seus anteriors discs «Tan alta com va la lluna», «El paradís de les paraules» i «L'home insomne» han merescut l'elogi dels crítics musicals i premis com l'Ovidi Montllor el 2008, l'Altaveu Frontera el 2010, millor disc de 2011 per la revista Sons de la Mediterrània, Ovidi al millor disc el 2011, estar nominat per la revista Tierrafolk com un dels deu millors àlbums el 2008 a l'àmbit estatal i estar seleccionat entre els 50 millors discs del món per la TransglobalWord Music 2015.