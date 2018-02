Nova vida per a la «Revista Valenciana de Filologia»

La Institució Alfons el Magnànim - CVEI va presentar ahir a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València la nova etapa de la «Revista Valenciana de Filologia». La publicació va ser editada per la Diputació de València entre el 1951 i el 1981 i fou dirigida per Artur Zabala, assolint un alt grau de qualitat, segons el paràmetres de l'època, i amb articles de personalitats de la filologia i de la història com Martí de Riquer, Sanchis Guarner, Joan Fuster i d'altres. Ara, dirigida pel professor Vicent Josep Escartí, col·laborador de Levante-EMV, torna a ser present amb una freqüència anual i tant en format electrònic -d'accés lliure i gratuït- com en paper.

La «Revista Valenciana de Filologia» s'estructura en sis àrees de coneixement: Llengua i dialectologia, Lingüística sincrònica, Literatura contemporània, Literatura medieval i moderna, Sociolingüística i Traducció, i compta amb un Consell de redacció i un Comité científic assessor de prestigiosos professors i investigadors, tant de l'àmbit lingüístic com de la resta d'Europa i Nord-Amèrica. Entre d´altres, destaquen Antoni Ferrando, Manuel Pérez Saldanya, Abelard Saragossà, Carme Gregori, Albert Hauf, Eulàlia Miralles, Rafael Castelló, Ferran Suay, Rosa Agost o Maite Simon. Fan part del consell assessor R. Archer, A. Annicchiarico, A. M. Babbi, C. Barceló, M. Barceló, A. M. Compagna, D. de Courcelles, I. Fàbregas, V. Lledó-Guillem, V. Martines, J. C. Moreno Cabrera, V. Pitarch, R. Ramos, V. Ripa, A. Rossich, V. Salvador, V. Simbor, M. Wheeler i M. C. Zimmermann, entre d'altres.

Segons ha indicat el diputat de Cultura, Xavier Rius, «hem assolit un repte, en disposar, ja, d'una revista que ajudarà a recuperar la idiosincràsia del nostre poble». Per la seua part, el director de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor, ha assenyalat que «es tracta d'una revista de nivell universitari, però amb la voluntat d'arribar a un públic més ampli». Per al seu director, V. J. Escartí: «La revista és un producte pensat en clau valenciana, però que vol ser un referent internacional per als estudis de la nostra llengua i de la nostra cultura». El degà de la Facultat de Filologia, Carles Padilla, va emfatisar en la importància de la revista, de cara als estudis de filologia; i Josep E. Rubio, professor de literatura medieval de la UV, va destacar la voluntat interdisciplinar de la secció monogràfica, dedicada a Ausiàs March.

El número 1 de la publicació ha estat il·lustrat per dues artistes valencianes -Pilar Dolz i Maria Carballo- i compta, a més, amb una entrevista en profunditat a l'escriptor Joan Francesc Mira -que ha estat conduïda per Carles Fenollosa. Encara, tanca el volum una secció de recensions, que fan una ullada a algunes publicacions ben recents.