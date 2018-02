La UV lidera un projecte internacional sobre el patrimoni i les rutes de la seda

Un projecte liderat per la Universitat de València ha sigut seleccionat, en el marc del Programa Horitzó2020, amb l'objectiu de promoure la conservació, difusió i millor enteniment del patrimoni europeu seder dels segles XVI al XIX. La iniciativa està coordinada per l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i per la Facultat de Geografia i Història, tots dos de la Universitat de València. La institució acadèmica forma, així, part d'un consorci de 9 socis per a estudiar les rutes europees de la seda. El projecte està finançat per la Unió Europea.

Titulat «SILKNOW, Silk heritage in the Knowledge Society: from punched cards to big data, deep learning and visual / tangible simulations», estarà basat en les dades obtingudes de catàlegs digitals de museus de tota Europa. Un sistema d'intel·ligència computacional permetrà als usuaris accedir a informacions relacionades amb la seda, a través de simulacions visuals i tangibles. Així mateix, es desenvoluparà un tesaurus multilingüe i un teler virtual que permetrà als museus, indústries creatives i ciutadania beneficiar-se de tecnologies capdavanteres per al gaudi i valorització d´este patrimoni.

El projecte tindrà una durada de 36 mesos, de 2018 a 2020. Està format per 9 socis de 6 països (Alemanya, Eslovènia, Espanya, França, Itàlia i Polònia), incloent indústries creatives, PIMES, universitats, centres d'investigació i museus. A més compta amb institucions col·laboradores tan diverses com l'Organització Mundial del Turisme, el Victoria and Albert Museum (Regne Unit), Patrimoni Nacional (Espanya), Centre des Monuments Nationaux (França) i The Getty Research Institute (EUA).