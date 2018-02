El grup Atzembla renova el seu so amb l'àlbum «Instint», que es publicarà en març

El pròxim 20 de març es publicarà Instint, tercer llarga durada d'Atzembla. L'àlbum ha estat produït i gravat per Jaume Faraig, responsable del so de discos signats per La Gossa Sorda, Ferida, Mox Nox, Desgavell i Mal Abuso. Les sessions de gravació van començar el passat mes de desembre als estudis Tigruss, a Els Poblets.

En esta ocasió, el septet de l'Horta Nord ha investigat en noves sonoritats. Així, ha deixat de banda la dolçaina per tal d'explorar la contundència del hardcore o la cadència del funk. A més, les cançons s'han enriquit amb les col·laboracions d'Atupa i l'actor Francesc Anyó. D'altra banda, Atzembla manté el compromís social de les seues lletres on aborden temes com el control de les grans empreses sobre la privacitat a Internet o les càrregues policials de l'1 d´octubre a Catalunya, combinats amb continguts de caràcter més intimista i personal. La posada de llarg de l'àlbum a l'Horta tindrà lloc el 6 d'abril en la sala Rock City d'Almàssera.