Els escolars de Torrent viatgen a través del teatre

A fi d'agafar forces per a la XXI Mostra de teatre escolar Cucurucú Teatre ha celebrat fa poc a l´Auditori i el Conservatori una gran festa d´este art escènic: «Un viatge a través del teatre» amb la participació d´alumnes de Miguel Hernández, María Auxiliadora, Sant Joan Baptista, Federico Maicas, Pléyade i Lope de Vega. A més, han vingut alumnes de centres d´altres localitats: Helios de l´Eliana, IES Clara Campoamor d´Alaquàs, IES Rodrigo Botet de Manises i Escola Gavina de Picanya. Durant la jornada, els xiquets i xiquetes han participat en diferents tallers: joc dramàtic infantil, classe magistral per a jóvens: una de llum negra, una de pallassos, interpretació, màscares, màgia, ioga per a jóvens, la màquina del temps i la creació del personatge.