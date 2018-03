Del folclore dels Balcans a Benitatxell

Un investigador holandés del focklore europeu recopila les danses del Grup Morro Falquí del Poble Nou de Benitatxell. Wim van der Kooij, expert en danses de l'àmbit d'Europa De l'Est (especialment dels Balcans), israelians i nord-americans, va ensenyar als «balladors» i «balladores» del grup balls tradicionals d'Israel, Croàcia, Hongria, Macedònia, Holanda, Polònia i Finlàndia.

Wim van der Kooij, folklorista internacional d'origen holandés, qui ha recopilat danses tradicionals de l'àmbit romànic, ha estat en el Poble Nou de Benitatxell per a conéixer els balls populars valencians que formen part del repertori d´este del Grup de Danses.

La professora Isabel Martí, gran coneixedora del patrimoni de les danses tradicionals valencianes, li va ensenyar a este expert europeu danses tradicionals com el «Xotis Blincao de Requena». Les danses d'Europa De l'Est i Israel estudiades per este expert tenen algunes similituds amb les valencianes, la qual cosa constata que el ball és un llenguatge universal obert a totes les influències i que s'enriquix contínuament.

Wim van der Kooij va mostrar als «balladors» i «balladores» del Poble Nou els balls «Raca plava po dravi» de Croàcia, «Chosn Kalah mazel tov» d'Israel, «Az Ördeg utja» d'Hongria, «Makedonsko Devojche» de Macedònia, «Baonopstekker» d'Holanda i una Finish Polonaise.

Hospitalitat i gastronomia

Els integrants van voler transmetre a l'expert que el folklore valencià és hospitalitat i no va faltar un moment de comunicació gastronòmica amb Coca María i mistela. El Grup Morro Falquí li va obsequiar amb el llibre de la història d'El Poble Nou de Benitatxell, de l'historiador Pepe Cano i el conte «El Gegant Mitjafava» d'Empar Ferrer i amb il·lustracions de Mar Llobell, inspirat en els pesqueres i les llegendes locals.