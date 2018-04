«La princesa prometida» torna a les llibreries 45 anys després de la seua publicació

L'imprempta Ático de los Libros ha reeditat en castellà la novel·la descatalogada «La princesa prometida», del guionista i escriptor William Goldman, i ha estrenat el títol en català, just quan fa ?? anys de la seua publicació i 31 des que va ser adaptada al cinema.

L'editora, Clàudia Casanova, ha explicat que es va adonar que este clàssic estava descatalogat en castellà quan va intentar regalar-li a la seua neboda fa almenys dos anys; mentre que en català encara no s'havia publicat mai.

«És un pecat gegant que no estiga ste clàssic», ha dit Casanova, que ha comparat la seua absència a la de Miguel de Cervantes, Jane Austen o Jaume Fuster, o com si no es poguera comprar «El senyor dels anells» o «El món de Sofia».

L'editora va contactar amb els representants de Goldman per a adquirir els drets, els quals li van respondre que estaven tan bojos com l'autor quan va escriure la novela: «Es van emocionar molt», va afegir l'editora. Casanova ha culpat el descuit, la distració i l´oblit del sector editorial i va afegir: «La feina dels editors a qui ens interessa que hi haja una biblioteca important per als lectors és que no estiguen mai estos llibres descatalogats», va afirmar l´editora en la roda de premsa.

Amor etern i guerres

Esta novel·la és una història de combats, i tracta de l'amor etern, l'odi immortal i les venjances més despietades, amb gegants, villans i herois entre els seus personatges. En la història, Buttercup es compromet, després de la mort del seu estimat Westley, amb Humperdinck -un malvat príncep- per evitar una guerra, però abans de les noces la jove és segrestada. A més de «La princesa promesa», el neyoroquí William Goldman és l'autor dels guions de «Dos hombres y un destino» i «Tots els homes del president».