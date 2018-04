Les Trobades recorreran 19 pobles i esperen més de 210.000 assistents

Les Trobades d´Escoles en Valencià 2018 començaran este cap de setmana a Rafelguaraf i ho faran amb el desig de continuar amb el seu creixement. Si l´any passat les xifres barallades parlaven d´uns 210.000 assitents a les diferents cites de tot el territori valencià, esta edició s´ha marcat com a objectiu superar eixa quantitat i «poder arribar a més gent», segons el president d´Escola Valenciana, Vicent Moreno.

Rafelguaraf obrirà el calendari de Trobades. Seguiran Alcanalí, Alfara del Patriarca, la Vall d´Uixó, Monòver, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Alacant, València, Llanera de Ranes, Bejís, Ador i Palma de Gandia, Vilanova d´Alcolea, Montitxelvo, Torrent, Polop, Gilet, Bétera i, finalment, Biar. Tot un recorregut per la geografia valenciana que també té com a objectiu mostrar a als assistents que, tot i que els parlars i les varietats dialectals són diferents, tots es comuniquen mitjançant la mateixa llengua.

Així ho va manifestar Moreno: «Volem dir-li a tothom que les Trobades trauen al carrer el model d´ensenyament òptim: l´educació en valencià. Estudiar en valencià ens acosta el plurilingüisme, al domini de les dues llengües oficials, el valencià i el castellà, garanteix un coneixement pràctic de l´anglés i dota l´alumnat de les capacitats necessàries per a viure i conviure en una societat multilingüe i multicultural. En un món globalitzat, el valencià t´obri la porta a les llengües».

Reconeixement als docents

El president de la Coordinadora de Centres d´Ensenyament en Valencià de la Ribera, Joan Cortés, va destacar, per la seua banda, el model d´ensenyament que proposa Escola Valenciana ja que «es recolza en la renovació pedagògica i la investigació científica, està arrelat al medi i és constructivista». A més, hi va afegir: «Planteja el reconeixement de les comunitats educatives que introdueixen elements innovadors perquè els xiquets aprenguen amb un somriure».

En allò que fa referència a l´educació, Moreno també va destacar la tasca desenvolupada tant a les Trobades com aquella que realitzen els docents valencians: «La excusa són les Trobades, peró són un motiu per a utilitzar el valencià i per a defensar-lo, perquè és una llengua igual de normativa i prestigiosa que qualsevol altra i amb ella se´n va a altres parts i s´aprenen altres llengües. Són un moviment cívic que expresen l´estima col·lectiva pel valencià. Cada trobada està confeccionada amb il·lusió. Educar pel valencià es estar a favor del plurilingüisme, dels professors que ensenyen valencià i altres llengües i cultures des de l´estima», va afirmar.