Gandia acull des de hui un simposi sobre focs i pirotècnia en les nostres festes

Des de hui divendres i fins diumenge, tindrà lloc a la Casa de Cultura de Gandia la celebració del III Simposi de Focs Festius a la Mediterrània, un esdeveniment que reunirà un centenar d´experts de tot l´estat interessats en l´estudi i la investigació del foc i de la festa popular i tradicional.

Durant els tres dies del simposi, que porta com a lema genèric «Els sons del foc: la pirotècnia a les festes», es debatran aspectes històrics, sociològics, legislatius i etnològics de les festes de foc i la seua relació amb la pirotècnia. Així mateix, la convocatòria servirà per donar a conéixer els orígens i l´evolució de festes tan diverses com la fia-faia, els balls de diables o la Tronada de Reus, entre d´altres.

La conferència inaugural, titulada «Ja no en queden de coets», perquè són de canya verda, tindrà lloc a les 5 de la vesprada i serà impartida per Josep Vicent Frechina, investigador en cultura popular.

Així mateix, hi haurà una sèrie d´activitats obertes per a tot el públic. Hui divendres, a partir de les 21,30 hores, a la plaça del Prado, tindrà lloc una mostra de bèsties de foc i un castell barroc. El dissabte a migdia, al jardí de la Casa de Cultura es podran escoltar les cançons i les tonades que es canten en les falles dels Pirineus, a càrrec del grup Corrandes són Corrandes. Finalment, el mateix dissabte a les 22,30 hores, el músic basc Kepa Junkera presentarà a la Casa de Cultura el seu últim treball discogràfic titulat Fok, concert que servirà també com a cloenda dels actes de Gandia com a Capital Cultural Valenciana.

El simposi està organitzat pel Departament de Cultura de l´Ajuntament de Gandia i l´Institut Valencià de Cultura i compta com a entitats col·laboradores, entre d´altres, a la Federació de Falles de Gandia, el CEIC Alfons el Vell, la Diputació de València, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Institució Alfons el Magnànim.