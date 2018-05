Músiques, vocalistes, compositores i mestres analitzen el patriarcat musical hui en el Muvim

Sona la Dipu tindrà, cada vegada més, veu de dona. Un dels objectius de l'edició de 2018 és fomentar la presència de les dones en el món de la música. En esta línia, el programa musical de la Diputació de València comptarà enguany amb un jurat integrat per tres dones i dos homes, i un apartat de música en femení que potenciarà més els grups formats per dones. Amb esta nova filosofia, el festival comença la seua temporada amb el col·loqui-debat «El patriarcat musical: causes i conseqüències (Presència de les dones davant i darrere dels escenaris)» que se celebrarà hui dimecres a les 18 hores en el Muvim.

En l'acte, organitzat per l'àrea de la diputada Isabel García, es projectarà el documental «Las que faltaban» de la directora i vocalista del grup Mafalda, Vera Carrión. Després de la projecció, se sumaran al debat Laura Albert, del col·lectiu musical-feminista Fusa Activa i jurat d'esta edició; Claudia 'Key Day' Ferrández, cantant, compositora, psicòloga i educadora; Vanessa Giner, component de Carraixet, presidenta del SIMUV i gestora cultural; i Estel Navarro, capdavanter de Candela Roots i professora de Primària.

El Sona la Dipu ha donat un gir en matèria de representació de la dona tant damunt dels escenaris com en el jurat. «Enguany el jurat serà igualitari», afirma el director musical del festival, Quique Borrás. «No és que vulguem posar a tres dones amb calçador, sinó que realment mereixen formar part del jurat», ha afegit Borrás.

Un altre dels canvis més destacats quant a igualtat és la revisió de l'apartat Música en Femení, després que el premi quedara desert en la passada edició. El premi d'enguany consistirà en l'enregistrament d'un EP, la seua difusió, la participació en seminaris i l'assistència a festivals. «Hem ampliat molt esta secció i volem que amb açò se sembre el germen d'una major participació femenina i fins i tot probablement de la creació d'un nou programa que faça molt més visible la presència de les dones dins del món de la música», ha subratllat Borrás.