Una investigació trau a la llum el lloc on va ser amagada la Dama d'Elx

Les intervencions fetes en la zona de la troballa fortuïta de la Dama d´Elx al jaciment de L´Alcúdia, en antiga ciutat d´Illici, han posat al descobert un llenç de muralla de 2,30 metres d´espessor, que s´asseu sobre una base de pedra, però que té un alçat fonamentalment d´atovó, i que sembla erigir-se sobre el sediment natural. Així ho descriu l´investigador Héctor Uroz Rodríguez, doctor per la Universitat d´Alacant, i actualment professor d´Història Antiga de la Universitat de Múrcia, que –afig– «és molt probable que hàgem trobat el context de la troballa de la Dama d´Elx; hauria estat oculta ritualment o amortitzada en aquesta muralla».

Segons Alejandro Ramos, de la Fundació L´Alcúdia i membre del Projecte «les notícies sobre la troballa casual de la Dama l´any 1897 són confuses i encara avui obertes a debat, però, fins i tot tenint en compte totes les versions, estem parlant del bancal sud-est (SE), en què gràcies als diversos controls practicats enguany hem pogut assegurar que el llenç de muralla cobreix com a mínim un espai de 60 metres que travessa de Nord a Sud tot el Sector 11». L´arqueòleg destaca com ara «pren sentit aquellaa bassa de pedra a què feia referència Manuel Campello Esclapez (que va passar a la posteritat com a descobridor confés de la Dama), l´únic personatge embolicat en la troballa que va donar algunes pistes sobre el context en el seu moment».

Així mateix, com afirma Héctor Uroz, més enllà de la informació que oferix per a contextualitzar el descobriment de la Dama, «l´exhumació d´este tram de muralla és ja importantíssim per se, per això ens pot aportar dades sobre l´evolució de l´enclavament de l´Alcúdia abans de la definitiva fundació romana».

De fet, segons afirma el catedràtic de la UA José Uroz Sáez, investigador principal del projecte ´Damas y Héroes. Tras la Ilici ibérica´ «és justament cap on es dirigeix la nostra investigació, a intentar llançar una mica de llum sobre els períodes anteriors a la colònia romana, dels quals no tenim amb prou faenes informació, tret per les restes materials: els períodes ibèric antic i final o romà tardorepublicà».

I sobre la datació de la nova muralla trobada, matisa «de moment, només tenim indicis que el llenç que hem començat a descobrir és anterior a la muralla augusta conservada a l´Oest del jaciment. Estem a l´espera de dur a terme anàlisis químiques que puguen ajudar a la caracterització d´aquesta i potser la datació. Però, en tot cas, la millor manera de resoldre l´enigma serà continuar amb les excavacions durant els pròxims anys».

Esta segona campanya d´excavació en el Sector 11 s´ha desenvolupat entre finals de març i intervinguts de maig, i ha comptat amb finançament, per segon any consecutiu, del Vicerectorat de Investigació i Transferència de Coneixement de la UA i amb la col·laboració de l´Ajuntament d´Elx.