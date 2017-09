Puchol II: "Enguany poden haver sorpreses a l' Individual"

Puchol II (Vinalesa, 26 anys) va visitar ahir la redacció de Levante-EMV per a fer balanç de la temporada i analitzar el pròxim campionat Individual d'escala i corda, en el que enguany defensarà el títol, en una entrevista que es pot veure de manera íntegra a la plana web (www.levante-emv.com).

El de Vinalesa es va alçar el passat diumenge amb el seu cinqué títol del Diputació de frontó, una modalitat que mai ha deixat debanda. després de véncer amb Roberto a la parella de Pere Roc II i Pasqual. «No fou una partida fàcil, va ser molt disputada i ens va costar guanyar. És cert que disfrute molt jugant a frontó. De menut vaig practicar molt i mon pare també jugava», va explicar respecte a la seua última victòria.

Un triomf que s'afegeix a una ampla collita de títols esta temporada. «Crec que hem tingut bons resultats i he jugat a un bon nivell i m'han respectat les lesions. El ritme de partides ha sigut alt i el nivell competitiu també. Una llàstima la Lliga, un dels tornejos més importants del any. Sempre vols estar al 100%, però al llarg de la temporada hi ha moments que no estàs a tope i es paga», va apuntar.

Per últim, Puchol II va analitzar el inminent Individual, en el que per primera vegada defensarà el títol. «Tot el món vol guanyar i el marge d'error és zero. Enguany disputen el campionat més jugadors que mai i crec que hi haurà alguna sorpresa. Com a rival més directe veig a Soro III. Imposa un ritme molt alt en el mà a mà», va assenyalar.