Un extraterrestre en el Ovni

Quien tenga alguna duda de que el balonmano no es espectáculo es que no ha visto jugar a Johan Boisedu (Reunión; 14-12-1979). Desde que a principios de los noventa el rumano Maricel Voinea sorprendiera a los aficionados valencianos que acudían a ver al extinto Avidesa de Alzira con sus roscas y sus giros en los lanzamientos de penalti, no se había visto un jugador tan espectacular como el lateral izquierdo francés del Fertiberia.

A sus 38 años, y cuando todo el mundo pensaba que el veterano jugador llegaba al Puerto de Sagunto para jubilarse, Boisedu se ha convertido no solo en el máximo goleador del equipo, sino también en la gran revelación de la Liga ASOBAL a base de marcar goles espectaculares, lanzamientos imposibles, y desafiar a la ley de la gravedad en cada una de sus acciones. Es como un extraterrestre en el Pabellón Ovni del Puerto de Sagunto. Su media de 10 goles por partido, cada cual de más bella factura, no está al alcance de cualquiera.

El Fertiberia fichó a Johan Boisedu a principios de temporada para cubrir la baja del lesionado Sorrentino. El lateral francés, que llegaba a València tras jugar en Qatar, firmaba hasta Navidad porque su contrataciones ofrecía alguna duda. Boisedu era un trotamundos del balonmano (Dunkerke, Al Jazeera, Emirates....), no había sido internacional, tenía ya una cierta edad y aunque había destacado en las pruebas que se le realizaron cuando entrenaba con el primer equipo bajo las órdenes de Milos, el club rojiblanco tuvo que pensarlo dos veces.

Pero cuando empezó a jugar, Boisedu no solo tapó alguna boca sino que comenzó a maravillar a los aficionados del Puerto de Sagunto y a los del balonmano nacional. Hasta el punto de que ayer, el Fertiberia anunció la renovación de su contrato.

El vicepresidente del club, Carlos Argente, destacó ayer que el Fertiberia se ha visto obligado a renovar el contrato de su máximo goleador para tratar de salir de la crisis deportiva que atraviesa el equipo, ya que coqueta con la zona de descenso. «La situación critica del equipo ha hecho que apostemos por este jugador que está aportando tanto ofensivamente», explicó.