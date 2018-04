Muzychuk se proclama campeona de Europa en modalidad relámpago

La gran maestra ucraniana Anna Muzychuk se proclamó campeona de Europa de ajedrez en la modalidad de partidas relámpago, de tres minutos por jugador, que se ha disputado en Tblisi (Georgia).

Además, en las partidas de ritmo rápido de quince minutos cada una ha compartido el primer puesto con la alemana Elizabeth Paethz y lajugadora rusa Anastasia Bodnaruk, con lo que la jugadora del Club de Ajedrez de Paterna, mantiene la primera posición de la clasificación mundial de ajedrez rápido.

Muzychuk, doble campeona mundial, renunció a revalidar sus títulos en el campeonato mundial de 2017, que se celebró en diciembre en Arabia Saudita.

La ajedrecista no estaba dispuesta a competir en un país donde no se respetasen los derechos de las mujeres y en el que debía vestir la baya (prenda larga y oscura que cubre todo el cuerpo) o donde no podía deambular sin un acompañante masculino.

«No quería estar donde a las mujeres se les trata como ciudadanas de segunda. Aunque a casi nadie le importase mi decisión» señaló que la reivindicación de la igualdad en el deporte es la mejor victoria que se puede tener. «Lo hice, junto a mi hermana también jugadora, para mantener mis principios», añadió.