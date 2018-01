Mascherano: "Llegué al Barça para cumplir un sueño; es hora de despertar"

El jugador argentino Javier Mascherano ha asegurado este miércoles en su despedida institucional del FC Barcelona que llegó hace siete años y medio al club para "cumplir un sueño" y que, tras 18 títulos y habiendo sido pieza clave en ellos, es "hora de despertar" y abandonar la nave una vez considera que ha perdido peso en el grupo y antes de que la situación pudiera empeorar.

"Hace siete años y medio llegué aquí para cumplir un sueño, y es hora de despertar del sueño, se terminó. Duró más de lo que jamás hubiera pensado. Llegó el momento de decir adiós e irte con este cariño es lo mejor que te puede pasar", se sinceró Mascherano en su discurso en el Auditori 1899 del Camp Nou.

La pérdida progresiva de protagonismo y tener menos minutos de juego le han llevado a tomar una decisión crucial en su carrera. "Hacía un tiempo que venía pensándolo, llegó el momento que diferentes circunstancias hacen que tenga que tomar esta decisión", explicó.

"Lo más difícil que tenía jugar en el Barça es que un día te tenías que ir. Esto va con los sentimientos que tengo, la edad o el paso del tiempo ha sido un indicador de que iba perdiendo protagonismo", añadió al respecto.

No jugar tanto, con sólo 12 partidos jugados en media temporada entre LaLiga Santander (7), Liga de Campeones (2), Copa del Rey (2) y Supercopa (1), ha sido el motivo principal de su salida hacia el fútbol asiático y el Hebei China Fortune entrenado por Manuel Pellegrini.

"Se me hacía cada vez más difícil jugar. Antes de poner en un compromiso al club y acabar de peor manera busqué una solución para quedar todos satisfechos y poner un punto y aparte de la mejor manera", se sinceró el internacional argentino.

El 'Jefecito' explicó que su realidad es que "ya no era el jugador que había sido antes". "Futbolísticamente no tenía la importancia de años anteriores y necesitaba este cambio. No sentía que podía revertir la situación, la calidad de centrales que hay hoy en día es altísima. El club estaba convencido de que yo estaba para seguir pero mis sensaciones son otras", reconoció.

Mascherano aseguró ser un "privilegiado" por sentirse valorado en el club en toda su etapa y por llevarse el cariño de sus compañeros, presentes en el acto y que le hicieron el "mejor regalo" en forma de agradecimiento y elogios. "Estas palabras de mis compañeros me las llevaré conmigo, pero el afortunado fui yo", manifestó.

Y es que se va con 18 títulos, con más de 330 partidos oficiales disputados, pero se queda con el ambiente del vestuario, el "secreto" de estos éxitos. Pero a sus 33 años y estando el Mundial de Rusia de este verano en el horizonte, considera que le ha llegado el momento idóneo para salir del Barça estando en lo más alto.

Pero pese a que muchos de sus compañeros se lo hayan dicho, y mostrado, en el vídeo de homenaje que le han hecho además de estar presentes en el acto, dejó claro que "nunca" tuvo "la prioridad de querer ser un ejemplo". "He tratado de actuar natural, como soy, y de que las palabras fueran de la mano de los hechos. Lo que me llevo es la relación con mis compañeros, es lo más importante", recalcó.

Sobre su salida a China, admitió que lo que buscará en primer lugar es "reencontrar la ilusión" por jugar que poco a poco iba perdiendo. "Buscaré poder tener continuidad de juego, a mi edad es importante, pero eso nunca se sabe. Tendré que trabajar y el destino decidirá", apuntó.

Mascherano agradeció también a su último técnico, Ernesto Valverde, el comprender su situación. "Tuve muy buena comunicación. Uno cuando se va haciendo mayor se pone más de lado del entrenador que del jugador. El entrenador siempre busca lo mejor para el equipo y así está demostrado esta temporada, por cómo van las cosas. Ernesto entendió mi situación, mis sentimientos sobre todo, porque fue jugador", celebró.

Al acto asistieron los miembros de la Junta Directiva, empleados, el actual cuerpo técnico del equipo, encabezado por el entrenador Ernesto Valverde, pero también miembros de anteriores 'staff' como Jordi Roura. También hubo reencuentros especiales en cuanto a excompañeros de Javier Mascherano, como el capitán Carles Puyol y Éric Abidal, con quienes compartió minutos y éxitos en la defensa blaugrana.