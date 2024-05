Nikola Jokic s’emporta el tercer MVP i supera Doncic i Gilgeous Alexander

El serbi Nikola Jokic, pivot dels Denver Nuggets, va guanyar este dimecres el tercer MVP al jugador més valuós de la temporada regular de l’NBA, en precedir en les votacions el canadenc Shai Gilgeous Alexander, dels Oklahoma City Thunder, i l’eslové Luka Doncic, dels Dallas Mavericks..

Jokic ja havia guanyat l’MVP en la temporada 2020-2021 i 2021-2022 i va reemplaçar enguany Joel Embiid, pivot dels Philadelphia 76ers, que va quedar fora de la pugna per este premi per no haver complit el mínim de partits necessaris (65) previstos per les regles de l’NBA.

El líder dels Nuggets va rebre un total de 79 vots; Gilgeous Alexander va ser segon amb 15, mentres que Doncic en va rebre 4. El grec Giannis Antetokounmpo, dels Milwaukee Bucks, va rebre un vot. Jokic va fer una mitjana de 26,4 punts, 12,4 rebots i 9 assistències per partit en esta temporada amb els Nuggets, que van accedir als playoffs com a segons classificats en la conferència oest darrere dels Oklahoma City Thunder.

El pivot serbi va aconseguir 25 triples dobles en la temporada regular i en porta dos en la posttemporada, en la qual els Nuggets van eliminar Los Angeles Lakers en la primera ronda (4-1). En la segona, els campions de l’NBA estan perdent 0-2 en la sèrie contra els Minnesota Timberwolves, tercers caps de sèrie.

Doncic va fer una mitjana de 33,9 punts, 9,2 rebots i 9,8 assistències este curs amb els Dallas Mavericks i Gilgeous Alexander va fer una mitjana de 30,1 punts, 5,5 rebots i 6,2 assistències per trobada amb els Thunder, rivals dels Mavericks en la segona ronda dels playoffs de l’oest.

Jokic lluïx ara tres MVP en les seues vitrines i es va sumar a un grup d’altres huit jugadors: Kareem Abdul Jabbar (6), Michael Jordan (5), Bill Russell (5), Wilt Chamberlain (4), LeBron James (4), Magic Johnson (3), Moses Malone (3) i Larry Bird (3).

Suscríbete para seguir leyendo