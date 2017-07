Colau facilitará el 1-O y votará, aunque no aclara si lo hará a favor de la independencia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento facilitará el desarrollo del referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre, "sea lo que sea, una movilización o un referéndum", aunque ha dudado de que si finalmente se produce la votación "sea un referéndum efectivo".

"No hay convocatoria. No sabemos ni siquiera si habrá urnas o no. Pero mi predisposición a participar es clarísima", ha dicho la alcaldesa al ser preguntada sobre si ella acudiría a votar el 1-O.

La dirigente de Barcelona en Comú y Catalunya en Comú ha afirmado que estos partidos son "espacios soberanistas que consideran que es necesario un referéndum efectivo para decidir la relación de Cataluña con el Estado" y dan "pleno apoyo al 1-O, aunque sea una movilización y no un referéndum efectivo".

"Hay dudas razonables, que han expresado incluso miembros del propio gobierno catalán, de que la propuesta del Govern para el 1 de octubre sea un referéndum efectivo", ha añadido la alcaldesa, que ha hecho estas declaraciones tras presentar el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.

Para Colau, el "principal responsable" de que el 1 de octubre no acabe siendo un referéndum efectivo es el "inmovilismo" del Gobierno del PP.

Respecto a las acusaciones de ambigüedad de los sectores independentistas a Catalunya en Comú, Colau ha señalado que entiende que "mucha gente independentista está impaciente y exasperada" por la actitud del PP, pero "no puede ser que nos hagamos trampas y si hay dudas, no las expresemos".

La líder de los comunes ha hecho un llamamiento "a todos los soberanistas, la inmensa mayoría" a "ser respetuosos" y "buscar puntos en común" para hacer posible "desencallar el referéndum efectivo" que tenga "garantías y seguridad".

Sobre la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona en el 1-O, la alcaldesa ha asegurado que dará todas las facilidades para que la ciudadanía pueda "participar en lo que sea", pero como "no hay convocatoria ni requerimiento" del gobierno catalán, ha recordado, no se conocen sus detalles, términos y garantías, por lo que la alcaldesa cree que debe ser "prudente".