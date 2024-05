Mazón arma un frente institucional para reclamar el agua de l’Albufera y el trasvase

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, apeló ayer a la «unidad de acción» de las instituciones valencianas como la «única manera para defender el agua que nos corresponde» ante el Gobierno de España y en referencia al trasvase Tajo-Segura y a l’Albufera. El jefe del Consell hizo una llamada a armar «un frente común» institucional en un acto con regantes celebrado en Alicante, en el que participó el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. En respuesta a las preguntas de los periodistas y sobre su polémica con la ministra Teresa Ribera en relación al humedal valenciano, Mazón señaló sobre los 20 hectómetros cúbicos que figuran en el Plan Hidrológico del Júcar y que no se han derivado al lago que el Gobierno «puede seguir mintiendo en sus declaraciones todas las veces que quiera, pero no tiene más que ir al lago de l’Albufera, no tiene más que ir a ver lo que dice la ley y no tiene nada más que ir a ver lo que dicen los colectivos» ambientalistas al respecto. Asimismo, Mazón aseguró que es evidente «que lo que está ocurriendo es un abuso, no podemos tolerar que sigan diciendo que somos nosotros los que mentimos, porque los que no han cumplido son ellos», añadió en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Mazón subrayó que la Generalitat y la Diputación de Alicante «estamos trabajando en la unidad de acción» e instó a los partidos de la oposición (en las Corts) a participar en esta ofensiva en las instituciones valencianas, en la mesa del agua provincial de Alicante y en la mesa del agua de la Comunitat Valenciana para «defender el agua que nos corresponde y que nos niegan en l’Albufera y el agua que nos corresponde y nos niegan en el Tajo-Segura». El presidente de la Diputación de Alicante también aprovechó esta jornada con regantes para reivindicar que «nuestra agricultura necesita agua y la reclamamos desde la excelente gestión del agua que siempre se ha hecho en esta tierra».

Paralelamente, ayer mismo, el síndic del grupo popular en las Corts Valencianes, Miguel Barrachina, anunció que ha presentado una Proposición No de Ley en el parlamento autonómico para que esta institución repruebe a la ministra Teresa Ribera «por abandonar la Albufera al negarle el agua prometida e indispensable». Barrachina señaló que la ministra para la Transición Ecológica y máxima responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar «ha engañado a los valencianos e incumplido las normas que protegen el paraje natural de la Albufera. Se comprometió en febrero a que llegarían 20 hectómetros cúbicos hasta el 15 de mayo. Y pasada esa fecha tan solo han llegado dos, poniendo en gravísimo riesgo la supervivencia de nuestro paraje natural y la propia actividad de los agricultores», advirtió. La PNL del PP se enmarca en esta ofensiva institucional por el agua que anunció Mazón por la mañana. El texto que deberá debatirse en la cámara autonómica solicita reprobar a la vicepresidenta y ministra por «su incumplimiento en el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua, tras vencer el plazo estipulado el 15 de mayo de 2024 para equilibrar las necesidades urgentes del parque natural de la Albufera. Así como por no haberse adherido al Plan de Emergencia para el parque natural propuesto por la Generalitat».

También propone censurar a la ministra por «los reiterados recortes en las aportaciones de agua que recibe el trasvase Tajo-Segura, la ejecución llevada a cabo de la Ley de Costas contraria a los intereses de nuestro territorio y la imposición de macroplantas fotovoltaicas en contra del criterio general de la población afectada y de los informes de Territorio y Paisaje de la Generalitat Valenciana». En este sentido, el síndic popular concluyó: «Es muy grave lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez al abandonar la Albufera, una de las reservas biológicas medioambientales más importantes que tiene Europa, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados», avisó.

Compromís exige «cumplir el BOE» y Morant tilda de «bulo» las críticas del PP

El concejal de Compromís y exregidor responsable del Parc Natural de l’Albufera Sergi Campillo se ha mostrado «decepcionado e indignado» con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por no haber cumplido lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar y por no haber ordenado ya que se transfieran al lago los 34,5 hectómetros cúbicos que figuran en este Decreto Ley. «El Gobierno tiene que cumplir lo publicado en el BOE, el acuerdo con rango de ley, que cerramos tras meses de durísimas negociaciones con el ministerio desde el Ayuntamiento de València», declaró un «estupefacto» Sergi Campillo que acusó al secretario de Estado Hugo Morán y al presidente de la CHJ, Miguel Polo, de «mentir deliberadamente» sobre los hectométros cúbicos que dicen que se han transferido «al parque natural y no a la laguna». En ese sentido, Campillo apoyará que el ayuntamiento y la Generalitat acudan a los tribunales para que se cumpla lo previsto en el Decreto Ley.

Por su parte, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, replicó al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y aseguró que «va a combatir las mentiras» de éste respecto a la aportación de los caudales previstos para l’Albufera de València. «Es un nuevo bulo y una nueva mentira de Mazón, que no merece la sociedad valenciana», reprochó. Respecto al enfrentamiento dialéctico del Consell con la ministra Teresa Ribera, Morant añadió: « No son acusaciones mutuas, el Gobierno de España le dice a Mazón que miente y que la política no puede ser basada en la mentira», sostuvo.