Jesucristo, Kevin Costner y una “sodomita”: de paseo con los guías turísticos de València

"Nos están comiendo los guías intrusos"

El presidente de los Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana, Joan Such, critica que la manifestación turística "está desaforada", pero al mismo tiempo pone el acento en la falta de control sobre la Ley autonómica de Turismo. "Nos están comiendo los intrusos y los free tours con su competencia desleal. ¿Cómo pueden ofrecer un producto a cero euros?", se pregunta Such. "Necesitamos más control en todos los sentidos. Si un guía está explicando en un lugar protegido y no tiene habilitación, debe venir un inspector y ponerle los 10.000 euros de multa marcados en la norma". En este sentido, los profesionales consultados lamentan que los pocos recursos de inspección en el sector se estén destinando últimamente al control de los bajos turísticos, otra de las grandes preocupaciones en la actualidad. "Nosotros llevamos más tiempo con el intrusismo pero nunca nos hacen caso. Es tan sencillo como ir a las Torres de Serrano y pedir la habilitación", exigen. Otras voces sin embargo no lo ven tan preocupante —no somos cirujanos cardíacos— y sugieren dar carta blanca con un mero trámite para atender toda la demanda que existe.