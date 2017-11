ERC apuesta por una lista única que incluya a la CUP y parte de Podem

ERC apostará por concurrir a las elecciones del 21 de diciembre con una lista unitaria del soberanismo si esta candidatura es más amplia que la de JxSí de las pasadas elecciones, y plantea incluir a partidos como la CUP y al menos una parte de Podem.



Fuentes republicanas consultadas por Europa Press han explicado que así se ha debatido en el Consell Nacional de este sábado, el primero desde que fue encarcelado el líder del partido y vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras.



Así, los republicanos no se cierran a la candidatura unitaria, pero piden que represente a un sector más amplio que JxSí: JxSí está formada por el PDeCAT, ERC, Demòcrates y MES -aparte de independientes-, y ahora Esquerra quiere sumar al menos a la CUP y a miembros de Podem.



"Si esto es imposible, cada cual por su lado y con una estrategia coordinada", resumen las mismas fuentes.





Exigencia de liberación de "presos políticos"

Junqueras llama a "no desfallecer"

Junqueras ens fa arribar aquest missatge:



"Si el preu de la llibertat és la presó, no renunciarem mai a la llibertat." „ Oriol Junqueras (@junqueras) 4 de noviembre de 2017

Una estrategia coordinada sería, por ejemplo, que los partidos concurrieran por separado pero compartiendo puntos del programa electoral como la exigencia de la liberación de los "presos políticos".Por ahora ninguno de los partidos implicados en la operación, pero el plazo para formar coaliciones finaliza el 7 de noviembre, por lo que se deberá negociar a contrarreloj.La secretaria general de ERC,, ya había exigido este sábado la liberación de los "presos políticos" encarcelados a raíz del conflicto independentista catalán a fin de que todas las opciones puedan concurrir en las elecciones del 21 de diciembre en "".con los principales líderes políticos y sociales del independentismo en prisión", ha avisado después de una reunión del consejo nacional del partido, en el que la gran ausencia ha sido el presidente de ERC,, en prisión desde el pasado jueves junto a siete exconsellers.La número dos del partido ha eludido responder de forma directa a la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , que ha llamado, vía Twitter desde Bruselas, a articular unapara los comicios del 21D."Tendremos que decir las cosas por su nombre, hablar claro: para nosotros estas elecciones solamente pueden ser un paso más para demostrar que", ha subrayado Rovira, que ha defendido que los comicios sirvan para "acumular mayorías" a favor de la república.Rovira ha asegurado que lasporque se han convocado en virtud del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación rechazan los republicanos, y ha avisado de que solamente tendrán "legitimidad" si el independentismo se suma a ellas."Supongo que todos somos conscientes de que unas elecciones en nuestra casa solamente se pueden celebrar si nosotros decidimos colaborar. Unas elecciones en nuestra casa", ha recalcado.En este sentido, ha recordado que ERC aún tiene que confirmar su concurrencia a los comicios, pero ha avanzado: ". No podemos dejar el país en manos de unas mayorías políticas diferentes de las que aquí tienen mayoría ni en manos de unas élites españolas que no nos representan".Por su parte, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado desde el pasado jueves por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso soberanista, ha asegurado que "si el precio de la libertad es la prisión", los independentistasEl entorno de Junqueras ha publicado hoydel exvicepresidente en la red social Twitter que le ha hecho llegar el propio exconseller desde la cárcel de Estremera, en Madrid."Si el precio de la libertad es la prisión, no renunciaremos nunca a la libertad", reza el primero de los mensajes de Junqueras, que también se muestra convencido de que todos los demócratas lucharán".El líder de ERC traslada asimismo su agradecimiento a todos aquellos que le han hecho llegar su apoyo, tanto a él como al resto de exconsellers que permanecen en prisión. "", añade Junqueras.