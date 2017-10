Comunicado de Pere Fuset

HUI, ASSAMBLEA.

En juny vaig prendre una decisió difícil. Deixar de presidir temporalment les assemblees de JCF per a - sense deixar de treballar al front de la gestió com a president i regidor - que ningú em posara com a excusa de la "politització" de la festa. Ho feia amb l'esperança que així la pilota estaria en altra teulada, i altres ajudarien a llevar tensió política, parlant de falles i amb fallers i evitant alguns debats més propis d' un parlament que d'un fòrum faller. La voluntat explicita: que res eclipsara els reptes reals de la festa. Vaig pensar que si els debats fallers són presidits per fallers ( i ja que ho preveu el reglament) seria més fàcil evitar que la festa es convertira en una interessada arma de crispació. I també considerava que una decisió tan important com la de convocar o no un congrés faller per actualitzar el reglament (que de manera reiterada s'ha reclamat per algunes veus en les assemblees) o fins i tot plantejar-se la permanència o no dins de l'ajuntament (com també alguns sectors reclamen ) necessita d'acords entre fallers i no d' interferències polítiques. Eixos eren exactament els meus motius. Assumisc que hi ha qui els ha entés i qui no. I qui els ha compartit i qui no. I a totes i tots els respecte. Però possiblement també hi ha qui per traure profit com sempre li haurà pegat la volta per vendre la idea que senzillament havia "abandonat" la festa. En estos mesos, sense deixar de costat la gestió ni el diàleg he escoltat moltes veus, consells i opinions. En converses de telèfon, en visites als casals, en missatges a les xarxes, en actes oficials i en reunions de treball al meu despatx amb presidents o delegats. Les he agrait, les he valorat i finalment hui, davant d'alguns fallers rellevants per a mi i disposats a contruir ponts, he pres una nova decisió. Demà tornaré a presidir l' assemblea de presidents com tanta gent m'ha demanat amb la convicció que ara és la millor decisió però també amb el desig que ha de ser per parlar de falles entre fallers i no per a cap altra cosa. En el passat quan hem parlat de falles i només de falles, hem sigut capaços d'arribar a grans acords molt beneficiosos que s'han traduit en augments de cobertures i servicis, premis, subvencions, autonomia i fins i tot de la participació dels agents de la festa en nous espais de consens i diàleg per parlar de tot i amb tots. Mai he abandonat la gestió i ara tornaré també a presidir les assemblees amb la intenció ferma de seguir treballant per la Festa i arribar a nous acords amb el mateix esperit de diàleg però també sense pernetre que res ni ningú ens torne a desviar del camí de necessàri respecte mutu i coordinació. Gràcies a tota la gent que heu treballat per això. Als president qui ho heu entès i als qui sense fer-ho ho heu respectat o m'heu tralladat la vostra ben intencionada opinió. Ara al que toca, a continuar treballant pel bé de la festa que això està a les mans de totes i tots.