Pere Baenas coordinará un equipo de artistas que hará la falla del Mercado

La resolución al conflicto suscitado en la falla del Mercado Central se va a solucionar con un trabajo en equipo. El artista Pere Baenas se encargará, finalmente, de coordinar un equipo de artistas que serán los que realizarán el monumento que sustituirá al proyecto inicial de Antonio Verdugo, cuyo contrato quedó rescindido por las dos partes el pasado mes de noviembre. El artista de la Safor aseguró que «se va a hacer un grupo bien coordinado y que tiene oficio para poder llevar a cabo el proyecto». El taller de Baenas se caracteriza, precisamente, por contar con muchos profesionales que, en función a las disponibilidades, podrán completar esta falla. «Se va a poder hacer. En otras ocasiones ha podido verse como se reconstruyen fallas que se han deteriorado. A mi me pasó cuando me quemaron una parte de la hoguera de Carolinas Altas en 2007. Hay que hacer un esfuerzo. Esto no se hace en un momento, pero se puede hacer. Me he prestado a colaborar con la comisión y coordinaré el trabajo que se va a realizar».

El presidente de la comisión, José Vicente Archer, no dudó ayer en reiterar que «no podemos estar más agradecidos porque asumir un encargo a estas alturas de año no pasa todos los días» y especialmente a «la falla Convento Jerusalén, a la que pusimos en conocimiento y se han portado excepcionalmente». Mientras, el contencioso de la comisión y el artista llevará su cauce judicial (la querella de los primeros se ha admitido a trámite) aunque lo normal es que pasen bastantes meses antes de tener una primera sentencia.