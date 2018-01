El ayuntamiento promueve las Fallas inclusivas en pleno debate sexista

Presentar una campaña por la inclusión en las Fallas habría sido un hecho rutinario en la dinámica fallera si no fuera porque, apenas unos días antes, se ha sabido de la convocatoria de una reunión del Consell Municipal de les Dones. Por lo que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, tuvo que salir a recordar que «las Fallas no están ni mejor ni peor que el resto de la sociedad. Es intolerable decir que son machistas. El machismo que hay es el que puedes encontrar en el conjunto de la sociedad, de la que es reflejo, pero lo que no voy a consentir es que se estigmatice a las Fallas. Claro que hay un camino por recorrer y hay casos que se pueden y deben analizar. Si se hace en el mundo de la empresa, en el cine, el deporte... ¿por qué no se va a hacer en las fiestas? ¿Somos el paraíso ideal de la igualdad absoluta? No debemos tener miedo».

También estuvo la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, quien aseguró que «en lo que no vamos a caer es en la confrontación Colectivos contra Fallas». El próximo día 23 hay una reunión del Consell y Fuset aseguró que, más allá de qué esté la Junta Central Fallera y la Associació d´Estudis Fallers, «espero que haya más representación de los falleros». A la vez que Lozano recordó que «en la reunión puede salir cualquier cosa: desde recomendar canciones que no se deben poner por el contenido de sus letras a fomentar entre las jóvenes el oficio de artista fallero. Es que está todo abierto».

Todo ello, al fin y al cabo, durante la presentación de una campaña que persigue «aprovechar precisamente el tejido social que son las fallas para transmitir mensajes en favor de la igualdad y la diversidad» aseguró Lozano, mientras que Fuset recordó que «es una prevención. Afortunadamente, en las Fallas no se ha detectado una especial incidencia de estas actitudes, como ocurre en otras fiestas. Pero ocurren en la ciudad y por eso creemos en el potencial de las Fallas para concienciar a la sociedad». Así, a las comisiones se les repartirán unos carteles adhesivos en el que se puede leer «Casal faller segur i lliure de masclisme i de LGTBIfòbia». Así como carteles en los que se puede leer una proclama por fallas «para pasarlo bien con los vecinos y visitantes, libres de violencia y agresiones sexistas, donde se respete la libertas de las mujeres a estar tranquila, en el que el uso y abuso del alcohol o drogas no sea una excusa para insultar o agredir y que estén llenas de buen rollo y respeto»

Más ayudas para las bandas

La de ayer fue una jornada densa en la casa de la ciudad, puesto que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó este viernes la concesión de 79.997,06 euros en ayudas a comisiones falleras por haber contratado agrupaciones musicales en 2017. Esta convocatoria fue la segunda en su género después de que la primera fuera de 31.400 euros. Fuset destacó «la amplia participación de comisiones, 143, lo que demuestra una buena acogida de esta iniciativa municipal por parte de los falleros y falleras», que han salido «a una de 559 euros de media en ayudas».

Crespo (PP) pide parar el bando

Por contra, el concejal popular Félix Crespo pidió «la paralización del Bando de Fallas y lo consensúe con los falleros. Se evidencia que las reuniones que ha mantenido y de las que ha presumido no han servido para nada». Se refería especialmente a temas como las fechas de instalación de carpas (reclaman un día más) «y puestos de venta de artesanía y venta o consumos de alimentos que no han contentado a la Interagrupación».