La nueva política disfruta en el balcón al ritmo de Aitana

El balcón del Ayuntamiento de València recobró ayer el pulso político de otros años con la irrupción de dos figuras de la nueva política española, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el dirigente de Podemos, Íñigo Errejón. Llegaron además, en el momento perfecto, pues el disparo de la pirotecnia Aitana, de Bélgida, fue espectacular, lo que dio pie a que estos dirigentes nacionales, entre los que también se encontraba el exministro socialista de Educación, Ángel Gabilondo, elogiaran sin reservas el evento cumbre de las fiestas josefinas.

Tras su paseo por la falla de Convento Jerusalén y acompañado del portavoz municipal, Fernando Giner, Albert Rivera disfrutó, grabó y agradeció el momento de la mascletà. «El año pasado empecé chulito y tela marinera para aguantar el ruido, pero este año lo he disfrutado más.Quizá desde fuera la gente lo vea solo como pólvora y petardos, pero cuando lo vives aquí es como un sentimiento», explicó Rivera, quien destacó igualmente el trato de las falleras o ver cómo recibe la gente a los pirotécnicos, un «orgullo» que «merece ser patrimonio de la humanidad».

En el caso de Errejón era su primera vez y aunque ya iba prevenido, al término del disparo sólo pudo decir que seguía estando «un poco sacudido». «Me ha encantado. Al principio yo creía que me iba a desbordar, porque me parecía un ruido atronador, pero después es una melodía, te explica una historia. Me ha gustado mucho, habrá que repetir», dijo el dirigente de Podemos, quien destacó, como unos minutos antes había hecho el propio alcalde de València, Joan Ribó, el hecho de que la mascletà la hubiera tirado una mujer.

«Cuando la has visto más veces, empiezas a sentir que hay que escuchar con todo el cuerpo, te palpita el corazón y hay un ritmo y una musicalidad que se disfruta enormemente», apostilló Ángel Gabilondo. En su opinión, además, es muy buena la «innovación que se aprecia en las fallas», pues «demuestra que la ciudad está viva».

«Esto no tiene nombre»

Y después de tanto elogio, corroborado también por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la dueña de la pirotecnia Aitana, Isabel Benavent, se mostró eufórica. «Cuando te ves arropada por el público, esto no tiene nombre ni tiene precio, esto es extraordinariamente fantástico», dijo. Su toque especial está en la traca valenciana, porque «yo soy de València y me gusta decir aquí estamos los valencianos».