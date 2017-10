Godella acude al Consultiu para dar por caducado un PAI de 600 casas

El Ayuntamiento de Godella solicitará al Consell Jurídic Consultiu un dictamen, con el objetivo de poder declarar la caducidad del PAI de sectores 31 y 32. El equipo de Gobierno logró luz verde a la petición en el pleno celebrado el pasado jueves, gracias a los votos favorables de Compromís, PSOE e IU, mientras que PP y Cs votaron en contra y Canviem Entre Tots, socio del ejecutivo hasta hace unos meses, se abstuvo. El gobierno basa su solicitud en que la actuación urbanística lleva más de una década sin ejecutarse. La anulación no supone que el suelo se recalifique a no urbanizable.

El PAI de la Cañada de Trilles inició su andadura a principios del año 2002. La actuación en los sectores 31 y 32 de Godella abarcaba una superficie total cercana a los 159.000 metros cuadrados, de los que 92.330 están catalogados como edificables. La previsión de viviendas rondaba entre las 550 y las 600 divididas en tres tipos: plurifamiliares, pareados y aislados.

El PAI siguió su tramitación habitual, en plena etapa del PP en la Generalitat, hasta su aprobación definitiva en 2006. El problema es que, según el equipo de gobierno que dirige Eva Sanchis, hace once años que la mercantil encargada de actuar como agente urbanizador no ha realizado ejecución alguna sobre el terreno «incumpliendo las obligaciones que tenía como tal». Además, sostienen las obras de urbanización deberían haber finalizado en 2011, fecha en la que se cumplían 30 meses desde la inscripción del proyecto de reparcelación de dicho ámbito en el Registro de la Propiedad.

A esto se suma que la propuesta solicitada en el plazo de alegaciones por la mercantil supone una modificación del proyecto de urbanización que va en contra del artículo 135 de la LOTUP: «si fuera necesario que la actuación urbanística se ejecutara en forma diferente a la programada inicialmente, tendrá que procederse a la resolución del programa de actuación en vigor y a la tramitación de otro bajo las condiciones pertinentes de acuerdo con la ley».

El técnico alude al interés general

Durante la votación, el PP y Cs rechazaron pedir el dictamen para declarar nulo el PAI, en base a un informe del técnico municipal que recomienda la continuidad del plan urbanístico en la Cañada de Trilles atendiendo al interés general. «Es sorprendente la actitud del PP, en una defensa acérrima de los intereses de la propiedad», criticó Sanchis. Cabe destacar que uno de los cuatro ediles populares se abstuvo. No obstante, la alcaldesa señaló que la apreciación de la existencia de interés general como causa de no caducidad del PAI «es competencia de los representantes de la población en el pleno y no de un técnico municipal».

La alcaldesa recordó a la corporación que, al pedir el informe al Consultiu, «se está cumpliendo con la legalidad» y que «resulta vergonzoso que durante todos estos 11 años no se haya ejecutado el PAI y nadie haya hecho nada».