Puçol celebra actividades alrededor del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

El próximo viernes 1 de diciembre, a las 17.30 horas, la asociación especializada en sexualidad y afectividad Sexe n´Rols ofrecerá una serie de talleres dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años en el Espai Jove, aunque la actividad estará abierta a todo el público que desee asistir. A través de dinámicas y juegos formativos, se aprenderá sobre la importancia de practicar relaciones sexuales y afectivas de forma sana, basadas en el respeto y la prevención de la violencia de género.

No será la única actividad al respecto que se lleve a cabo en Puçol. Durante esta semana, permanecerá colgado un lazo rojo gigante en la fachada del consistorio, símbolo internacional de la lucha contra el SIDA. Además, a lo largo de diciembre, la Asociación Valenciana Contra el VIH, SIDA y Hepatitis (AVACOS-H) ofrecerá talleres de formación en prevención de transmisión, embarazo no deseado y, en definitiva, sexo seguro, al alumnado de 4º de ESO del IES Puçol y de la Escuela Permanente de Adultos.

El viernes, a la hora del recreo, el alumnado del instituto dispondrá de una actividad de sensibilización en la que colaborarán el ciclo formativo de integración social y el grupo de teatro del centro con performances. Asimismo, habrá una mesa informativa a cargo de Sexe n´Rols.

Ese mismo día, el ayuntamiento también contará con una mesa informativa al respecto. La noche del día siguiente, el sábado 2 de diciembre, el grupo Iknotiz circulará, a través de un teatro de calle, por las zonas de pubs de Puçol, y repartirá preservativos y folletos informativos.

La intención de la programación es «trabajar en la prevención de riesgos asociados a la sexualidad no responsable y fomentar las relaciones saludables basadas en la responsabilidad y la tolerancia», ha explicado Xavier Alcácer, concejal de Juventud. En definitiva, motivar el mantenimiento de «relaciones afectivas y sexuales sanas tanto mental como físicamente».