Moncada se plantea abrir el cargo de reina de las fiestas a la diversidad sexual

El Ayuntamiento de Moncada abrirá un espacio de participación para que las asociaciones y colectivos locales voten las condiciones para cambiar el actual reglamento de Honores y Distinciones de las fiestas en el apartado de Reina de las fiestas y su corte de honor con motivo del caso de Zero, activista intergénero que presentó ayer su candidatura en el ayuntamiento de Moncada para ser representante de las celebraciones locales.

Así, el concejal socialista del área, Martín Pérez explicó ayer a este diario que el equipo de gobierno «siempre» está y estará «a favor» de la diversidad y que para cambiar las normas que rigen el proceso de selección de la reina, «se tendrá que hacer un debate, consultaremos a los colectivos de la ciudadanía para ver qué piensan y abriremos un espacio de participación donde la sociedad de Moncada hable».

En palabras del edil, Zero, que ya ha presentado su solicitud en el ayuntamiento por registro de entrada, seguirá el proceso de selección anual «en el caso de que haya más de una persona candidata al puesto, se realizarán entrevistas y el tribunal de la comisión de fiestas decidirá», pero, insiste, «no hay ningún problema con que se haya presentado al puesto». Pérez hizo ayer alusión indirectamente al comunicado de Guanyem, en el que denunciaban el bando del ayuntamiento que anunciaba la convocatoria para presentarse a reina y lo tildaban de «machista, retrógrado y caduco». Así, el concejal de Fiestas abogó por la «no politización» de la diversidad. «Yo no quiero hacer política de esto, en mi partido hemos aprobado leyes de igualdad, de inclusión y diversidad por lo tanto no estamos en contra, ¿cómo vamos a estarlo?», se preguntó el edil.

Zero, por su parte, se mostró ayer muy contento tras haber presentado su solicitud «no me han puesto ninguna objeción, han aceptado la solicitud así que genial, ahora tienen que aprobarla una vez la tramiten», detallaba ayer el joven, que lucha por la visibilidad del colectivo intergénero. «Es muy positivo para dar un paso más hacia la normalización de la diversidad de género», dijo.

La asociación LGTBi de Moncada, Gent&Pol, de la que Zero forma parte, también quiso mostrar su opinión respecto a la candidatura de Zero, desde el apoyo a la causa. El presidente de la entidad, Iván Bailach ve «estupenda» la acción de Zero que, al igual de la entidad, dice, «lucha por una igualdad real en todos los aspectos y en todos los espacios».

Sin embargo, el portavoz de la asociación LGTBi también puntualizó que, en su opinión, «hay algunos grupos políticos que están intentado llevar esto a su terreno» y detalló que «es estupendo que todo el mundo nos apoye, pero que lo hagan de verdad y cuando hagamos una manifestación estén en primera fila. Que no aprovechen cualquier polémica para intentar atacar a un equipo de gobierno que lo ha dado todo», afirmó, defendiendo, en este caso, al gobierno socialista.