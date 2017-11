Una alegría para disipar dudas

Todavía reciente el doloroso revolcón futbolístico del Atlético, el Levante UD encara esta noche el partido de vuelta de los diecisesavos de final de Copa ante el Girona. Los dos goles de ventaja cosechados en Montilivi (0-2) hace un mes deben bastar al equipo azulgrana para obtener el pase a los octavos de final del torneo. De hecho, los granotes afrontarán el encuentro con una alineación plagada de jugadores sin protagonismo en la Liga, tal como confirmó ayer López Muñiz.

No obstante, el entrenador asturiano no podrá contar con Ivi, que arrastra molestias musculares desde el pasado sábado como consecuancia de un golpe. Además, Nano aún no está en condiciones de disputar los 90 minutos, mientras que Postigo y Pedro López acaban de reintegrarse a los entrenamientos con el grupo. Todo ello, sumado a las lesiones de Roger, Iván, Alegría, Lerma y Lukic, dibujan un escenario complicado para Muñiz, que mira de reojo al partido del próximo viernes en Málaga (21.00).

El técnico tampoco quiso aclarar si Langerak debutará y negó que el portero australiano haya pedido salir en el mercado de enero. Los que sí apuntan al once inicial son Cabaco, Boateng y Hacen, un centrocampista del filial que ayer entrenó con la primera plantilla y que podría dar un respiro a los pocos mediocentros disponibles.

Pese a las rotaciones, gracias a las que descansarán futbolistas más habituales como Campaña, Chema o Morales, el Levante UD no puede permitirse un tropiezo ante el Girona. Una victoria de los catalanes y la eliminación azulgrana del torneo supondría resucitar las dudas que se enterraron en el triunfo a domicilio ante Las Palmas. La plantilla levantinista necesita una inyección de autoestima, como el pase a los octavos de final de la Copa, para disipar las dudas. Sólo hace falta cumplir con el guión escrito para esta eliminatoria desde que terminó la ida en Montilivi.

Machín se deja a Stuani en casa

El entrenador del Giorna, Pablo Machín, aseguró ayer que su intención es remontar la eliminatoria, pero dejó fuera de la citación a futbolistas como Stuani o Maffeo.