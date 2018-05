Paco López: "Acabar undécimos era impensable hace dos meses y pico"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que era "algo impensable" cuando llegó al equipo el pasado 4 de marzo tener la oportunidad de acabar en la undécima posición la temporada y adelantó que no le gustaría disponer de una plantilla "muy larga" para la próxima temporada.

"Pensar en acabar en la undécima posición era algo impensable hace dos meses y pico. Nadie nos los creeríamos, pero lo más importante es pensar en hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos, competir bien y si lo ganamos, mejor. Pero la idea es mejorar y competir y dar oportunidad a los que menos minutos han tenido", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Pienso que hemos hecho un trabajo increíble que demuestra el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso. Hemos hecho un final de temporada buenísimo, estoy contento y feliz pero no por lo personal, yo siempre voy hacia el lado del equipo. Hemos hecho un final muy bueno y en Vigo esperamos seguir demostrando la misma identidad del tramo final e irnos con buenas sensaciones", insistió Paco López.

El entrenador del Levante confesó que "a todo el mundo" le gusta que hablen bien de uno, pero destacó que conoce los entresijos del mundo del fútbol y que es consciente de que llegarán las críticas.

"A todo el mundo nos gusta cuando se habla bien, pero intento mantener un equilibrio, entiendo los halagos y entenderé las críticas. Depende de cómo te tomes el halago, porque si eres capaz de entender cómo funciona esto y eres capaz de convivir no creo que debilite, pero en algunos casos sí que puede debilitar", indicó.

Paco López, que confirmó que le gustaría contar en su equipo con Sasa Lukic, Coke Andújar, Erick Cabaco y Rober Pier, que han jugado cedidos en València esta temporada, adelantó los planes que tiene para la próxima temporada y aunque dijo que no le gustan las plantilla "muy largas" comentó que lo importante es que sea equilibrada.

"Me gusta una plantilla equilibrada. Como a casi todos los entrenadores no me gustan las plantillas muy largas porque no termina de ser lo apropiado por la gestión y salud del vestuario. No es lo mismo dejarte cinco en la grada que a ocho o nueve, pero está en función de las necesidades. Vamos a intentar tener una base buena de este año e intentar mejorar la plantilla en función del mercado", desveló.

Además, el técnico valenciano también se refirió a su rival del sábado en Vigo y definió al Celta como "uno de los mejores" a nivel técnico de la competición. "El Celta tiene jugadores muy buenos, le gusta el buen fútbol, intenta a través de la posesión controlar los partidos y genera muchas situaciones de gol y en su campo el partido se convierte en uno de ida y vuelta. Es un equipo de lo mejor a nivel técnico de LaLiga", manifestó.

Paco López tiene para este partido hasta ocho jugadores al borde de la suspensión y reconoció que dará descanso a alguno de ellos para evitar que empiecen sancionados la próxima temporada. "Vamos a tratar de gestionar eso, porque hay varios pero todos no va a poder ser porque nos quedaríamos sin jugadores", bromeó.