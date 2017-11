"He llorado al vestirme de ciclista y recordar a mi padre, a Edu y a José"

No subía en una bicicleta y salía a rodar por la carretera desde el pasado 7 de mayo. Aquel día una conductora ebria y drogada arrolló en la N-332, en Oliva, a la "grupeta" de ciclistas de Xàbia en la que iba Andrés Contreras. Murieron su padre, Luis Alberto, de 53 años, y sus compañeros, José Albi y Edu Monfort, ambos de 28. Andrés y Scott Gordon quedaron gravemente heridos. Todavía no se han recuperado.

Pero Andrés ya ha querido hacer esta tarde sus primeros kilómetros en bicicleta. Vuelve a sentirse ciclista. Le han acompañado otros siete corredores. Su madre, Fátima, y su novia han ido detrás en un coche V-22, es decir, de acompañamiento de ciclistas. Andrés ha vestido un "maillot" del TriLlebeig, el club de triatlón al que pertenecían todos los deportistas que formaban la grupeta atropellada el 7 de mayo. El "maillot" lleva impreso en la espalda el nombre de su padre.

"Al vestirme de ciclista me he puesto a llorar. Me he acordado de mi padre, que siempre me aconsejaba sobre que ropa de ciclista ponerme. Y también, por supuesto, he recordado a Edu y José", ha indicado Andrés a este diario antes de subirse a la bicicleta. "¿Qué sensación tengo? Pues de gran libertad. Por fin, tras muchos meses, puedo volver a hacer deporte".

Este joven ciclista, que logró que le dieran el alta hospitaria el pasado mes de septiembre, pero que sigue realizando rehabilitación, ha tenido que montar unos pedales especiales en su bicicleta, ya que en la pierna derecha lleva un orthofix (fijación externa de hueso); la tibia y el peroné aún le tienen que terminar de soldar. "No puedo ponerme de pie en la bici y tampoco tengo todavía fuerza en las piernas. De ahí que lleve piñones de bicicleta de montaña para desarrollar más cadencia de pedaleo", ha explicado.

En su primera salida en bicicleta, ha hecho unos 20 kilómetros. Ha empezado en la Caleta de Xàbia. Ha llegado hasta Gata y ha vuelto. Se ha sentido bien y, sobre todo, emocionado de volver a sentirse ciclista. "Se me agolpan las sensaciones. Hoy es la primera vez que salgo en bicicleta y no me acompaña mi padre. Siempre estaba ahí, aconsejándome. Es duro. Y la pérdida de Edu y José es enorme".