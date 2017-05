Saguntum Invicta supera las expectativas

Así lo reconocían desde Saguntum Civitas al hacer balance del I Festival de Recreación Histórica que ha llenado el Teatro Romano «hasta la bandera», con una auténtica oferta divulgativa y absolutamente fiel al pasado, pero presentada de forma amena, con interacción con el público y guiños de humor. «Es algo nuevo en España. En otros sitios, en las recreaciones, se explica cómo se vivía antiguamente y ya está. Nosotros le hemos dado forma para mostrar cómo eran los antiguos Ludus, siempre con rigor histórico, pero integrando a gente de todos los grupos participantes, para que todo tuviera una cohesión. Además hemos hecho participar a los espectadores intentando que todo fuera más dinámico», explicaba a Levante-EMV Ruth Villar, la presidenta del colectivo local Saguntum Civitas que ha logrado hacer realidad el certamen, con la colaboración del consistorio, dentro del proyecto para lograr que Sagunt sea ciudad Patrimonio de la Humanidad.



«Hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos, como que había gladiadoras, que la muerte de los luchadores no se indicaba como las películas. Nos ha encantado», decía una mujer después de disfrutar del espectáculo del domingo con su familia. «Vine al enterarme y no me ha defraudado», decía otra. «Ya era hora de que Sagunto aprovechara su teatro para algo así», comentaba otro espectador tras la representación.



Con una segunda edición asegurada, en Saguntum Civitas ya hay un auténtico hervidero de ideas para ofrecer algo distinto al espectador. Además, ya tienen lista de espera para ampliar el número de participantes. «Este año ya hemos tenido que decir que no a gente de Lugo porque no cabía. También hay gente interesada en venir otro año desde Mérida y León» , apuntaba.



Muchos recreadores que han llegado este año desde diversos puntos de la península t tienen claro que quieren repetir y en Saguntum Civitas ya se lo han dado por seguro. «Han venido todos de forma totalmente gratuita. Sólo les hemos facilitado el alojamiento y dietas, así que es muy de agradecer. Desde Lugo fletaron un autobús con 32 legionarios y se cruzaron toda España con una gran cantidad de material, un transporte que costearon todo ellos», decía.





Fecha que convence



Aunque aún mucho por concretar, la fecha escogida este año también convence. «Tras muchos meses de duro trabajo, creemos que todo ha resultado muy bien y no descartamos mantener el festival para el último fin de semana de abril porque en estas cosas, además, viene muy bien para que la gente ya tenga claro cuándo encontrarnos», apuntaban desde una asociación que contagió en su proyecto al Club de Lucha Camp de Morvedre, la Federación de Luchas Olímpicas, la asociación local de Colombaires e hizo también que el concejal de Cultura, José Manuel Tarazona, ejerciera en la representación de «magistrado», algo que éste consideraba «un honor», mientras desde el público disfrutaban del espectáculo otros ediles de la corporación, entre eelos, el alcalde, Quico Fernández.



Además de destacar que el festival «ha tenido eco hasta en Lugo», Saguntum Civitas ha querido agradecer la colaboración de numerosas entidades y firmas que han hecho posible el certamen, como la empresa local encargada del decorado. Ahora sólo confía en que, como decía al final de su recreación, «los dioses» les sean favorables y los Ludus vuelvan con fuerza a Sagunt.