Hay cosas que es mejor no preguntarse por ellas y darlas por sentadas, digo, por ejemplo, de la "sociedad civil" y la "sociedad política": si existen, si guardan relación o las media un abismo, incluso si están enfrentadas... Digamos que la sociedad civil existe porque es evidente y que sería el conjunto de los individuos en sus relaciones de todo tipo, fundamentalmente económicas, pero no sólo. La sociedad civil, a pesar del individualismo idiota que nos invade, tiende a organizarse (y cuando digo que "tiende a organizarse" no quiero decir que lo haga por qué sí ni mecánicamente, sino por la voluntad consciente de los interesados): el gremio de panaderos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales, las iglesias, Acció Cultural y Ca Revolta, yo qué sé, serían instituciones o entidades de la sociedad civil. En fin: creo que no estoy escribiendo más que perogrulladas que todos conocemos.

Pero digo esto porque me ha llamado la atención ("¿Martín?; ¿Sí?; Aquí la poderosa Atención") que miembros activos de la sociedad política, que forman parte actual de las instituciones políticas como partidos y parlamentos, digo de Alexis Marí y Carolina Punset, quieran fundar o promover una sociedad civil valenciana, como si no existiera la que ya existe, y hacerlo al modo de la Sociedad Civil Catalana, que sí existe y dando guerra a las sociedades civiles de los Jordis que no deben ser catalanas. Vaya por delante o por donde sea que no me parece mal y que pueden hacer lo que quieran (de nada), pero es curioso que individuos que militan ideológicamente en Ciudadanos o alrededores promuevan una asociación abierta a todas las ideologías pero que no lo sea de ninguna, y que incluso busquen personalidades con un "perfil ideológico neutro" o lavado con Perlan, sea eso lo que sea. Y llama más la atención cuando aseguran que, aunque de momento no piensan dar el salto a la "sociedad política", no se descarta que en un futuro se conviertan en un partido político, supongo que sin ideología, o entonces sí, pero sobrevenida (y es que la "ideología" debe ser algo malísimo que se "coge", lo contrario del "ir a las cosas mismas", que sería como algo así como la cosa que queda cuando te quitas las máscaras de las creencias, el ser o lo que hay, pero en pelota picada: todo eso a lo que políticamente llaman "el centro" o conjunto vacío del que a poco que te muevas te han cogido sin los pies quietos y pagas prenda). Tampoco es desdeñable que pudiendo promover una "sociedad civil a secas", quieren que sea una sociedad civil valenciana, aunque sin mariconadas o valencianismos. En fin y en cualquier caso: nada que objetar y ya está bien que sean previsores..

Un recuerdo para Joan Verdú y Carles Santos: por todo y por las risas.