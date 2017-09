Pere Roc, Pere i Bernat s'estrenen amb triomf al Masymas

El Trofeu Mixt Masymas avança cap a les semifinals. En la modalitat de raspall, la parella de Sergio i Brisca ha aconseguit esta vesprada la classificació per a esta ronda gràcies a la seua victòria davant de Pablo, Dorín i Lorja. El resultat, 25-10, reflexa l'autoritat amb la que ha jugat la primera parella, formada per dos pilotaris en un gran estat de forma. D'altra banda, Pablo, Dorín i Lorja, que no han pogut sumar quatre jocs, queden ara eliminats de la competició.

En la modalitat d'escala i corda, Pere Roc II, Pere i Bernat han vençut a Francés, Hèctor i Mornabal per un marcador final de 60-40 en la seua estrena al torneig, del que finalment s'ha caigut Puchol II, amb una lesió a la mà. D'esta manera, el rest de Benidorm, un dels que més en forma està actualment, presenta la seua candidatura a conquerir la competició, prèvia a l'inici de l'Individual.