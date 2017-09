Èxit de participació en el Dia de la Pilota

Les escoles omplin de futur la plaça de l´Ajuntament de València i reclamen el seu espai per garantir la supervivència del nostre esport autòcton, en un dia molt especial on s´han entregat els premis anuals de la Federació de Pilota Valenciana, a més de disputar-se una partida d´exhibició de Joc Internacional per part de les seleccions femenines sub-17 i sub-19 campiones d´Europa. Els events del XXVI Dia de la Pilota Valenciana s´han tancat amb una partida a Llargues molt disputada i entretinguda que ha enfrontant a la Selecció Sub-19, campiona d´Europa, front al CPV Benidorm, campió de la Lliga a Llargues.

La jornada ha estat espectacular i el centre de la ciutat de València s´ha convertit en l´epicentre de la gran festa de la Pilota Valenciana, carrers, la plaça de l´Ajuntament de València, el saló de cristall s´han omplit de pilotaris, familiars, tècnics, directius de clubs, aficionats, autoritats per commemorar l´alçament de la prohibició de jugar a pilota dins de la ciutat de València. Partides d´exhibició, lliuraments de premis, tallers i jocs han estat les principals activitats de la festa.

A partir de les 09:30 hores s´han iniciat els actes en la Plaça de l´Ajuntament de València amb la disputa d´una partida d´exhibició a joc faller, seguidament s´ha jugat una partida de raspall en cadira de rodes i posteriorment s´ha fet l´entrega dels premis del Concurs de Fotografia "Generacions de Pilota". Mentrestant els menuts i les dones han estat els grans protagonistes jugant als carrers adjacents a la plaça, Arzobispo Mayoral i front a Correus, així com en el saló de cristall, recollint els trofeus autonòmics els millors equips d´aquesta temporada 2016-2017. En aquest escenari tan emblemàtic també s´ha fet l´entrega del premis als millors entrenadors de pilota valenciana, les persones que treballen amb dedicació, professionalitat i amb un gran amor per totes les nostres modalitats de joc.

En la Plaça de l´Ajuntament de València, desprès de la disputa de la partida d´exhibició a Joc Internacional que ha enfrontat a (Mar, Victòria, Marta, Joana i Nerea front a Amparo, Ana Puertes, Ana Sanchis i Fanni), s´han lliurat els premis anuals de la Federació de Pilota Valenciana. Les autoritats han lliurat els premis als guardonats en 2017. "Puchol II" millor jugador professional de la modalitat d´escala i corda. "Marc Giner", millor jugador jove en la modalitat d´escala i corda. "Moltó de Barxeta" com a millor jugador professional de raspall. El premi a millor jugador jove de raspall ha caigut a les mans de "Pablo de Barxeta", mentre que el premi a millor jugadora de pilota ha sigut per "Mar de Bicorp".

Dani de Benavites, per la seua part, ha sigut reconegut per tota la seua carrera esportiva, mentre que Enrique Balaguer Farga, expresident de galotxa, pel seu treball al llarg de tota la seua vida vinculada al nostre esport. A l´igual que l´esforç realitzat per Julio Martinez Blat, encara que en aquest cas a títol pòstum, lamentablement. Toni Bertomeu Sendra ha rebut el seu detall per la seua tasca en centres escolars, mentre que la promoció de la modalitat de frare ha estat el motiu pel que s´ha premiat a Lluís Ramos Santamaria. Les distincions als clubs han sigut per al CPV Carraixet de Tavernes Blanques i el CPV El Campello. El premi per a mitjans de comunicació ha recaigut en "PilotaVeu", web que dona gran quantitat d´informació esportiva, articles d´opinió i que recolça de manera decidida el nostre esport. Per últim, les escoles de pilota guardonades amb el premi Paco Cabanés "Genovés" han estat la de Muro d´Alcoi i la d´ Almassora.

Aquest intens dia de pilota valenciana s´ha tancat amb un atractiva partida de Llargues, entre la Selecció Valenciana Sub´19 i el campió de la Lliga de Llargues. La selecció Valenciana ha format amb Vicent Cardona de Pedreguer, Marc Giner de Murla, Toni Bou de Sella, Julio Palau d´Alginet i José Ramón Martí de Moncada. Mentre que els seus rivals, la jove formació del CPV Benidorm, ha alineat José Luis Calvo, Rafa Ferrer, Juan Ripoll, Vicente Ivorra, Paco Juan i Luis Navarro. S´han pogut seguir "quinzes" molt bonics i brillants per tancar de forma brillant aquests 26 anys de festa en el cor del Cap i Casal.

Han acompanyat en aquesta jornada als diferents estaments de la pilota, les autoritats entre les quals destacar al president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, el conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, la diputada d´Esports Isabel Garcia, el vicepresident de la Diputació, Toni Gaspar, Sebastià Giner, coordinador de pilota valenciana de la Generalitat, Raquel Alario, fallera major de València, Sandra Parejo fallera major infantil de València, Montse Català, vicepresidenta JCF fallera, Albert Girona, secretari autonòmic de cultura i esports, representants de l´Ajuntament de València i un gran nombre d´alcaldes i regidors de diferents localitats de les nostres comarques, els vicepresidents de l´entitat federativa i jugadors d´elit com Genovés i Àlvaro.