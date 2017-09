Sueca dicta sentència

Del trinquet de Sueca eixiran este divendres els dos jugadors que completaran la Primera Fase del Campionat Individual Bankia d´Escala i Corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Així, en la darrera ronda de la Fase Prèvia, Víctor Bueno s´enfrontarà a Nacho (17.00 hores), mentre que De la Vega ho farà a Pablo de Borriol (18.30 hores) en la búsqueda d´un lloc en la següent fase del mà a mà, on ja participen alguns dels pesos pesants de la competició.

Ambdues partides es presenten amb resultat incert, ja que no hi ha quasi precedents d´un mà a mà entre estos jugadors, més acostumats a veures les cares per equips en el dia a dia. De fet, per a alguns d´ells es tracta del seu primer mà a mà.

"Veig una partida complicada contra Nacho. És un jugador que domina les dos mans, és mitger, té molt bona esquerra", comenta Bueno, que arriba a esta partida després de desfer-se de Monrabal a Vilamarxant. "En la part del resto em veig més favorable. Puc guanyar-li uns quants metres, encara que no l´he vist jugar mai al mà a mà. Nacho té més pilotada a la galeria, jo sóc més de jugar per dins. Serà una partida que es decantarà per detalls", pronostica el de Meliana.

"Víctor és molt passador. Té molt bona palmada i no defensiva, sino ofensiva. No sé molt bé per on poden anar els tirs, perquè és el primer any que em presente i és la primera partida que jugue en l´Individual així que no sé fins on puc arribar", explica Nacho. "És una cosa que sempre habia pensat, per a mi Grau és un ídol. Has de preparar-te i entrenar molt i ara ho he notat. Enguany me veia amb ganes i sempre diuen que els pilotaris quan estem prop dels 30 anys és quan estem en el millor moment de maduresa", afirma el mitger.

El que aconseguisca la victòria el divendres en esta partida ja sap qui serà el seu rival en la primera partida de la Primera Fase. En este cas es tractaria de Santi de Finestrat, el divendres 6 d´octubre en Dénia (18.00 hores)

En la segona partida que Sueca acull este divendres, De la Vega i Pablo de Borriol es creuen en un duel ple de joventut. El d´Almussafes, amb 20 anys, s´estrena enguany en la competició amb ganes d´arribar el més lluny possible. "Serà una partida molt dura, com totes les del mà a mà, però és il·lusionant estar ahí, a una partida de passar a jugar contra els favorits. Pablo és un rival molt dur, molt professional, que sempre es prepara la partida al màxim, un rival potent", diu De la Vega, que cada dia es troba més cómode al campionat. "En la primera partida me va pillar un poc de sobte. Havia entrenat, però no és igual que jugar, en la segona que vaig jugar ja em vaig sentir molt a gust", remata.

El mateix el va passar a Pablo de Borriol, de 24 anys, altre debutant. "La primera partida vas amb més dubtes, perquè no estem acostumats. En la segona ja vas amb més confiança, més segur. Jo portava 18 dies sense jugar per un dolor al muscle, però em vaig trobar bé. Ara contra De la Vega veig una partida molt igualada, que es decidirà per detalls mínims. És un jugador molt difícil de jugar contra ell. Té bona esquerra per dalt i al rebot ho fa molt bé. Cal vore com respon per davant. Serà important anar sempre amb el resultat de cara, perquè remuntar dos jocs costa molt", explica el rest de Borriol.

El guanyador d´esta final de la Fase Prèvia haurà de jugar contra Fageca en la Primera Fase. La partida serà el dissabte 7 d´octubre al trinquet de Pedreguer (17.00 hores).