El nou Trinquet Pelayo mostra tot el seu esplendor

El trinquet de Pelayo, la catedral de l´escala i corda, ha estrenat este dijous el seu renovat aspecte després de les darreres obres de remodelació, iniciades el passat mes de juliol.

Es tracta de la segona gran reforma del trinquet després de la realitzada l´estiu de 2016, mig any després de que l´empresari José Luis López haguera adquirit en propietat l´instal·lació, el recinte esportiu cobert més antic d´Europa.

Com a gran novetat, hi ha´un ´gastrobar´ a l´interior amb capacitat per a uns 60 comensals i en el que es fusionarà la tradició i la modernitat, sempre amb referències a la pilota valenciana. Hi haurà entrepans, brases, tapes y arrosos en un escenari centenari en el que cada setmana retronaran els quinzes de los pilotaris.

A més, el 'gastrobar' conta amb un remat decoratiu elaborat per l´artista Manolo García, autor dels últims monunoments fallers plantats a la Plaça de l´Ajuntament de València. En este cas, García ha disenyat i construït una escultura de vareta que representa una gran mà de pilotari amb una pilota. L´escultura està col·locada al sostre del restaurant.

En quant als elements propis o més propers al joc, les obres de reforma en el trinquet han suposat la sustitució del sòl antic de la canxa per un nou, configurat expressament amb lloses d´una pedrera de Novelda. En esta línia, s´ha procedit al canvi del terratzo de l´escala, així com del marcador, que ara passarà a ser d´última generació.

Per altra banda, la llotgeta de baix s´ha modificat per afavorir al màxim l´espectacle durant el transcurs de les partides.

El trinquet de Pelayo de València reobrirà este dissabte les seues portes amb un el nou projecte esportiu, cultural i gastronòmic, este últim de la mà del xef especialista en cuina valenciana Pablo Margós, i comptarà amb una zona d'exposició del Museu de la Pilota El Genovés, per a posar en valor indumentària i articles inèdits de reconeguts jugadors.

A punt de complir 150 anys, l'objectiu és recuperar el trinquet com a espai emblemàtic de València i incrementar el coneixement i l'afició per la pilota valenciana.

El disseny del local, a càrrec del reconegut interiorista Carlos Serra que també capitanea l'espai de decoració Mercader d'Índies, realitza "nombroses picades d'ullet" a la pilota valenciana i en ell destaquen els seus alts sostres, les bigues de fusta originals i la rajola de caravista històric, entre altres particularitats.

Per a la remodelació del local s'ha explicat exclusivament amb material i mobiliari procedent de la Comunitat Valenciana amb reconegudes firmes com Porcelanosa, Andreu World, Capdell o Misana, entre d'altres. La decoració ha tractat de mantindre la cultura i els valors valencians a través d'elements decoratius "sense perdre l'origen i el sentiment esportiu que embolica el trinquet".

La 'catedral' llueix nova imatge després de canviar-se el pis de la pista i el terratzo de l'escala, a més de modificar la llotgeta d'autoritats i comptar amb un nou videomarcador d'última generació. També s'ha adequat una rampa per a minusvàlids i s'ha realitzat una reforma integral dels servicis.

Una altra de les grans novetats del trinquet és l'obertura d'un restaurant després de remodelar l'antic bar de l'emblemàtic recinte. Amb el nom de 'Pelayo Gastro-Trinquet' i liderat pel xef Pablo Margós, s'oferirà "autèntica gastronomia valenciana" en la qual es fusionarà la tradició culinària amb protagonisme de productes autòctons "de qualitat" i la cultura de l'esport autòcton valencià.

Amb capacitat per a 80 comensals, "el nostre repte és donar una oferta gastronòmica pròpia i d'autor a un preu sostenible amb clàssics com la tonyina, l'abadejo o la titaina amb un format jove i actual", ha destacat Pablo Margós, el fins ara xef de les Bairetes a Xiva. La carta comptarà amb tapes, entrepans, i en ella tindran molt protagonisme el producte autòcton, les brases i els arrossos.



Monument de Manolo García

A més, en el restaurant destacarà un grandiós monument faller de l'artista Manolo García realitzat per a l'ocasió. Es tracta de la mà d'un pilotari, realitzada amb la tècnica tradicional de vareta, de més de tres metres d'ample per tres d'alt que està situada en el sostre.

Entre altres actuacions, el trinquet de Pelayo explicarà també en la seua entrada amb una zona d'exposició itinerant del Museu de la Pilota El Genovés que mostrarà indumentària i articles inèdits del món de la pilota valenciana.

El trinquet de Pelayo intensificarà el programa esportiu amb nombroses competicions que congregaran a la "millor" representació de la pilota valenciana. Així mateix, continuarà amb les seues jornades de portes obertes perquè tots els col·legis de la Comunitat Valenciana puguen conéixer les seues instal·lacions i la seua història i crearà, a més, una escola de pilota per a xiquets i majors.



Rovellet

Per a la jornada de reobertura del 7 d'octubre s'han programat dos partides representatives de l'esport autòcton valencià. A les 16.30 hores donarà començament el raspall femení en el qual participarà una bona representació de les millors jugadores del moment.

A continuació, tindrà lloc l'entrega de la primera medalla d'or del trinquet amb motiu de la commemoració de la seua 150 aniversari. Esta iniciativa retrà homenatge a la reconeguda figura del pilotari Antonio Reig Ventura, 'Rovellet'.

Tot seguit, se celebrarà la partida d''escala i corda' de grans professionals enfrontarà a Puchol II i Héctor amb El Genovés II, Javi i Tomás II.

El 9 d'Octubre, el Trinquet de Pelayo celebrarà el dia de la Comunitat Valenciana amb una sessió esportiva matinal que congregarà a partir de les 10.30 hores les millors figures del raspall i l'escala i corda. L'afició podrà gaudir de Marrahí, Brica i Raúl enfront de Sergio, Roberto i Lorja, a més de Soro III i Raúl contra Marc i Félix.

Inversió milionària

La modernització del trinquet de Pelayo i la seua profunda rentada de cara ha sigut possible gràcies a l´inversió milionària de l´empresari José Luis López. En decembre de 2015, quan el tancament definitiu amenaçava el trinquet, López el va comprar per 660.000 euros amb el recolzament de les instituciones públiques, que en un principio es van comprometre a recomprar-lo abans de 2019.

A més, López va sufragar amb vora 250.000 euros la compra de la llicència i una primera reforma del trinquet, que amb el pas dels mesos ha recuperat la vitalitat. Estes últimes obres també han estat abonades per López, que acumula una inversió milionària en el trinquet.

López ha destacat en l'acte de apertura que la remodel·lació "dignifica" l'esport de la pilota i espera que ara tots els trinquets s'adapten al segle XXI.