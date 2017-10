La Llosa de Ranes, tret d'eixida dels quarts de final del mà a mà

Marrahí front a Seve serà l´eliminatòria que obrirà els quarts de final de la trenta una edició de l´Individual Professional de Raspall, demà dissabte a partir de les 18:30 hores al trinquet de la Llosa de Ranes.

Es tracta d´un duel que enfrontarà al campió de l´edició del 2014 front a la revelació del torneig, el campió de l´Individual Sub-23 de Raspall, Seve de Villanueva de Castellón. Per a Marrahí serà la primera partida del mà a mà en l´Individual Professional, desprès de la victoria en la gran final del 2014, ja que es va perdre per lesió les últimes dos edicions. Mentre que per a Seve serà la seua quarta partida en el torneig, ja que en la fase prèvia va guanyar a Néstor per 25 a 10, a Dorin per 25 a 15 i a Canari per idèntic marcador, 25 per 15. A més en la primera fase es va desfer de Guille per un contundent 25 per 5.

La ronda de quarts de final continuarà el diumenge al trinquet de Bellreguard amb una intensa doble jornada de competició, en la qual debutaran en el torneig els dos finalistes de la passada edició. A partir de les 17:00 hores, entraran en acció en les lloses del trinquet dos jugadors de Genovés, Sergio i Miravalles. El segon plat de la vesprada serà el duel que mesurarà al vigent campió, Moltó front a Guadi. Dos partides que a priori tenen un clar favorit, però sempre es pot produir la sorpresa.

La fase de quarts es tancarà el dilluns al trinquet de Xeraco amb la confrontació entre Ian de Senyera i Josep de Xeraco. Per a Ian suposarà el seu debut en la present edició del mà a mà, mentre que Josep ha superat a tres rivals, demostrant un estat de forma sensacional.

Els quatre victoriosos d´aquests creuaments jugaran les semifinals del torneig, que seran les següents:

- 20/10 – Piles – Guanyador Sergio vs Miravalles contra Guanyador Ian vs Josep

- 27/10 – Genovés Guanyador Marrahí vs Seve contra Guanyador Moltó vs Guadi