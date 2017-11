Pelayo prepara un homenatge a León amb un duel entre llegendes i altra prova de nivell per a Soro III

La del pròxim dissabte 11 de novembre serà una vesprada molt especial al trinquet de Pelayo. La «catedral» es prepara per a retre homenatge a un dels grans jugadors d´escala i corda dels últims anys, Rafael Soler Tomás «León». L´escalater de Genovés va decidir retirar-se el passat mes de juny després d´arrossegar una greu lesió al maluc. Malgrat que ho va intentar tot per recuperar-se, León no ha pogut tornar a la competició.

Com a reconeixement a la seua trajectòria, Pelayo ha programat dos partides especials per al 11 de novembre. Així, a partir de les 16.30 hores, es celebrarà un atractiu duel entre llegendes de l´escala i corda, en el que tornaran a vestir-se de blanc per a rememorar els vells temps grans jugadors de les darreres dècades. A una banda de la corda estaran Mezquita, Dani de Benavites i Solaz. A l´altra banda, el trio format per Ribera, Tato i Sarasol II.

A continuació, els espectadors disfrutaran del flamant campió de l´Individual, Soro III, que jugarà en parella, amb Jesús, contra un trio de molt de nivell. Genovés II, Javi i Tomás II seran la contra per a l´actual número un del mà a mà. Una partida que tindrà 300 euros de premi per als guanyadors.