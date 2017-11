Piles tancarà les semifinals del Savipecho el divendres

El Trofeu Savipecho apura la primera ronda del campionat. El divendres a partir de les 18.30 hores es jugarà a Piles la última partida de raspall d'esta primera ronda. Serà entre Ian i Tonet IV contra Sergio, Canari i Roberto. Este encontre decidirà, finalment, quines seran las semifinals del campionat.

Fins ara hi ha dos equips classificats per a les semifinals. El de Pablo, Brisca i Lorja i el de Montanter, Sanchis i Raúl. Este últim va guanyar ahir a Guadassuar amb molta solvència al trio format per Ricard, Seve i Néstor (25-5). La partida va estar controlada en tot moment pels rojos, que van arribar a la victòria mostrant un alt nivell de joc.

Amb tot, el divendres es remataran les semifinals de raspall del Savipecho. L'equip que guanye passarà directament i el que perda, podrà classificar-se si suma més d'un joc, que és el que han aconseguit els dos equips derrotats en la primera fase.