Els Mestres fan classe per Nadal

Pelayo corona hui als Mestres de 2017. Després de dues lliçons magistrals en les semifinals de la setmana passada, la parella de Puchol II i Pere s´enfronta al trio de Genovés II, Javi i Tomás II en l´onzena final del trofeu a la catedral.

La partida, en plena vespra de Nadal, mesurarà les forces de dos dels mitgers més en forma. A més, els dos arriben amb especials ganes d´acabar l´any amb un títol al seu palmarés que puga endolcir 2017.

Pere Ribes (Pedreguer, 32 anys) arriba al final de la temporada amb el Diputació de Castelló i el Diputació d´Alacant a la butxaca, amb l´espineta de la Lliga i amb una èpica final de la Copa. «Em vaig sentir guanyador, encara que vam perdre aquella partida. Va ser per un quinze», assenyala el de la Marina, que pronostica una final del Mestres molt igualada. «El trio està molt acoplat. Han jugat algunes partides junts i a Pelayo serà complicat perque tenen molta pilotada», explica.

Però, després d´una bona temporada, Pere vol acabar amb sabor a victòria, si pot ser hui i el 31 de desembre a Benidorm. «Guanyar seria tancar un any redó. Firme repetir al 2018. A vore si podem sopar l´amanida de la nit sobre el plat del Mestres amb la família», afirma el mitger, que content de vore a l´altra banda de la corda a Tomás II, amb qui compartix entrenaments. «És un dels punters que més quinze té», apunta.Pere i Puchol II tindran davant un trio que la setmana passada va alçar dempeus Pelayo i que hui ariben amb molta moral.

«Ells tenen molta pegada i són jovens. Jugar en parella els cundix. Ara bé, al nostre equip veig a Genovés II molt motivat, en moltes ganes des que va tornar del Mundial», assenyala Javi. El mitger de Massalfassar també vol un triomf important després d´un any complicat. «Vaig jugar la final de la Lliga (va ser parella amb Soro III), però després, durant l´estiu, pot ser que pel desgast de la Lliga, no vaig aconseguir cap títol. Crec que només m´ha faltat eixa motivació extra que et dona guanyar alguna cosa». La partida es juga en un dia molt assenyalat.