Espases en alt en l'AON d'escala i corda

El pròxim cap de setmana estarà ple de partides interessants en el 20é Campionat Autonòmic d´Escala i Corda, gran premi AON.

Quasi totes les categories estan ja implicades en les seues corresponents fases finals. En el cas de la primera divisió ja sabem semifinalistes, després d´una última jornada decisiva, ja que estaven en joc tres de les quatre places per a jugar la fase final. Només el Llíria A tenia ja garantida la seua classificació. Els del Camp del Túria tancaven la primera ronda de partides amb una còmoda victòria a domicili davant l´Ovocity Marquesat B. L´altra partida del grup 1 li donava accés a semifinals a l´Ovocity Marquesat A, tot i caure en el seu desplaçament al trinquet de Riba-roja, on jugava davant l´Odontica Riba-roja A.

Ja en el grup 2, l´Algímia d´Alfara es quedava sense opcions al perdre la partida en el seu trinquet davant l´Alianza Galadtrans Foios A, que queda classificat com a segon. L´Alfara de la Baronia completava la fase regular en primer lloc, al guanyar a domicili al Faura, últim del grup.

Les classificacions definitives han deixat els següents creuaments de semifinals en primera categoria, jugant-se les partides d´anada el pròxim cap de setmana: l´Alianza Galadtrans Foios A jugarà en casa contra el CPV Llíria A, mentre que l´Ovocity Marquesat A s´enfrontarà a l´actual campió, CPV Alfara de la Baronia, que defensa el títol aconseguit en la temporada 2016-2017.

En els quarts de final en la divisió de plata les eliminatòries tenen com a favorits a les formacions de Moncada, que va guanyar al Vinalesa, al Massalfassar, amb quasi dos peus en semifinals, Castalla, que va guanyar amb solvència al Torrent C, i Riba-roja, que es jugarà passar en la tornada davant el Torrent A. Els equips de Moncada D, Xilxes A, Llíria B i Moixent s´avançaren en les partides d´anada de quarts de final en la tercera categoria.

Ja en quarta categoria A, les primeres partides de la fase final deixaren per davant a les formacions de Torrent G, Torrent E, Xilxes B i Moncada E. Les semifinals de la competició en la categoria de veterans enfrontaran al Vinalesa amb la Valldigna, i a l´Onda D amb el Ribera C.

Onda, seu de les finals

Les finals de les sis categories amb les quals compta la competició tindran lloc el dissabte 10 de febrer al trinquet municipal d´Onda, després de l´acord al que han aplegat l´ajuntament local i la federació. L´FPV i el CPV Onda estan preparant el programa per a que les finals siguen tot un èxit, amb una especial atenció a la final de primera, així com a l´escola de pilota local.